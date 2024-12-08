敘利亞反抗軍宣布攻入大馬士革 總統阿塞德傳逃離首都

敘利亞反抗軍閃電推進，傳出已經攻入首都大馬士革。（法新社）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）包圍敘利亞首都大馬士革，反抗軍在未受到強烈抵抗下攻入大馬士革，他們在Telegram頻道上宣布已進入大馬士革，有消息人士透露「在軍事上，大馬士革已經陷落」，總統阿塞德傳出已逃離首都。

綜合外媒報導，敘利亞反抗軍在Telegram頻道上宣布已進入大馬士革，《路透》引述2名叛軍消息人士的話稱，大馬士革內沒有任何軍隊部署的跡象，當地居民表示反抗軍已經出現在大馬士革內的巴澤（Barzeh），不時傳出槍響，現在當地電力被切斷，民眾都躲在家中。

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1位熟悉叛軍進展的消息人士告訴《美國有線電視新聞網》（CNN）「在軍事上，大馬士革已經淪陷」，目前反抗軍進入大馬士革，並控制關鍵戰略要點。

儘管敘利亞總統辦公室的官方說法是阿塞德沒有逃跑，但現在大馬士革內沒有總統阿塞德的蹤影，今晨1架私人飛機從大馬士革機場飛離，反抗軍表示，他們正在與考慮叛逃的阿塞德政權高級官員保持聯繫。

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