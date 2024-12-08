無人機可威脅M1A2T戰車？ 退將援引烏俄戰例破「戰車無用」迷思

陸軍首批M1A2T戰車將於月中抵台，圖為美軍M1A2戰車參與演訓情形。（取自美軍DIVDS網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍本月中旬迎接首批M1A2T戰車，不過，隨著各式無人機成為戰場要角，其毀傷戰車的影像也在網路上廣為流傳，致使「戰車無用論」的討論興起。陸軍退役少將郭力升分析，烏克蘭在與俄羅斯作戰初期，每個月消耗2萬架無人機，現更增至10至15萬架，「若無人機等殺傷手段有效，兩軍的裝甲車輛應已蕩然無存」。

我國斥資405億元向美國採購108輛M1A2T戰車，國防部公開預算書顯示，陸軍規劃今年至後年共3年間，逐年獲得38、42、28輛，首批戰車將於本月中旬運抵台灣。待108輛M1A2T戰車全數交付後，軍方規畫將供駐守林口台地的269旅一個連兵力，10輛部署在新竹湖口的陸軍裝訓部，其餘將給同樣駐守新竹湖口的陸軍584旅操作，將全旅的CM11戰車換裝為M1A2T。

不過，隨著無人機技術日新月異，各式攻擊型無人機、遊蕩彈藥逐漸成為戰場要角，且已交戰超過2年9個月的烏克蘭與俄羅斯，皆使用大量無人機意圖殺傷對手的地面部隊，網路上更時而流傳無人機擊傷戰車的影像。在此背景下，戰車是否還合乎當今戰場實需，引發不少的討論。

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陸軍無人機訓練中心近期展示低成本、高效能的「防護柵欄」設計，提升戰甲車裝備抗擊能力。（軍聞社）

我國陸軍為提升裝備抗擊能力，陸軍無人機訓練中心近期展示成果時，也首度公布戰甲車防護裝置，藉由低成本、高效能的「防護柵欄」設計，架設在現役戰車、裝甲車的頂部，降低攻擊型無人機「頂攻」或襲擊車側的傷害。

對此，曾任陸軍八軍團副指揮官、特指部指揮官的陸軍退役少將郭力升近期接受本報訪問表示，外界對無人機、遊蕩彈藥對地面部隊、戰甲車造成重大損害，是來自於對烏俄戰爭的印象，但這場戰爭爆發迄今，二國仍擁有龐大的戰甲車兵力與對手交戰，「如果無人機等殺傷手段有效，兩軍的裝甲車輛應已蕩然無存，為何還有一定數量，其中是否有迷思」？

郭力升表示，經統計，在烏俄戰爭初期，烏克蘭每個月要消耗2萬架無人機，但戰事爆發迄今超過2年半的時間，烏國每個月的無人機消耗數已達到10萬至15萬架，若無人機很有效，照理說，現已沒有地面目標可讓其發揮，代表其效能並不如外界所想那麼高。外界在網路上看到無人機成功毀傷地面目標的影片，但實際未能成功的例子更多。

網路上流傳俄羅斯T-80戰車，被烏克蘭無人機頂攻「開罐頭」殉爆影像。（取自X）另外，在無人機技術蓬勃發展之時，反制手段也隨之增加，郭力升說，各國已紛紛投入無人機反制技術發展，導致很多無人機攻擊未能達成目標。

而我國新購M1A2T戰車與烏、俄交戰雙方的戰車設計也有差異，郭力升說，俄、烏雙方主要採用俄系戰車，其車身低矮、砲塔較為薄弱，且彈藥都置於車體之內，一旦最薄弱的頂部遭受無人機攻擊，戰車就可能當場被「打爆」；但包括M1在內的歐美主力戰車，彈藥都置於砲塔正後方，且還有防護板設計，若遭命中會往外「洩壓」，對戰車及乘員的傷害較低。

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