日試射「12式」反艦飛彈增程改良型 傳射程將觸及1000公里

日本防衛省10月、11月五度試射「12式」反艦飛彈增程改良型。（取自日本防衛省X）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本持續籌獲各式精準彈藥，日本防衛省本月6日表示，為了建立距外防衛能力，因此持續進行「12式」反艦飛彈增程改良型試射，盼迅速建構威懾、打擊防區外敵軍的能量。根據規劃，「12式」反艦飛彈增程改良型的射程，可觸及1000公里左右，與對美採購、射程可達1600公里的「戰斧」巡弋飛彈共築距外打擊能力。

日本防衛省防衛裝備廳6日表示，「12式」反艦飛彈增程改良型，分別在今年10、11月間試射5次，測試地點為東京新島「航空裝備研究所新島支所」，前3次為陸射版本，後二次為艦射版本，除了飛彈皆能正常飛行運作，防衛省也取得導引性能、速度等數據。

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根據日本防衛省規劃，「12式」反艦飛彈增程改良型的陸射版，預計在明年度完成驗證，艦射版、空設版則將在後年與2027年完成，日本防衛省表示，期盼盡早建構距外防衛能力，提升自衛隊嚇阻戰力並維護國家安全。

日本防衛省10月、11月五度試射「12式」反艦飛彈增程改良型。（取自日本防衛省防衛裝備廳網站）「12式」反艦飛彈是日本三菱重工研製的精準彈藥，自2015年服役迄今，原為陸射型飛彈，但也有可供艦艇搭載的「17式」反艦飛彈，原始射程約200公里，不過，三菱重工已受日本政府之託，研製「12式」反艦飛彈增程改良型（12式地対艦誘導弾能力向上型），期望將射程增至1000公里，具備反艦及打擊陸上目標能力。

值得注意的是，日本也透過對美軍購方式，採購400枚RGM-109E「戰斧」亞音速巡弋飛彈，其中有200枚為第四批次（block IV）、200枚為射程超過1600公里的第五批次（block V），預計明年起陸續獲得。若「12式」反艦飛彈增程改良型研製順利，將與「戰斧」並肩扛起距外打擊重任。

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