AI飛彈出擊 愛沙尼亞新創助烏克蘭對抗無人機

愛沙尼「弗蘭肯堡科技」（Frankenburg Technologies）開發AI驅動防空飛彈，預計明年在烏克蘭展開測試。（圖：Frankenburg Technologies）〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）正重塑戰爭樣貌。愛沙尼亞新創國防企業「弗蘭肯堡科技」（Frankenburg Technologies）開發的AI驅動防空飛彈，預計明年在烏克蘭展開測試。執行長庫斯薩爾姆（Kusti Salm）向愛沙尼亞國家廣播公司（ERR）表示，該技術具突破性，已與烏克蘭達成測試協議。

弗蘭肯堡獲《彭博》（Bloomberg）評為歐洲四大高科技國防新創之一，其宗旨是「以科技贏得戰爭」。該公司專注於以AI攔截無人機的低成本飛彈，核心產品「Mark 1」專為對抗伊朗製「見證者」（Shahed）自殺式無人機設計，特別是「見證者-131」與「見證者-136」型。此系統能攔截飛行高度2公里內的目標，並以AI情境感知技術革新瞄準模式，為烏克蘭軍隊提供有效的防空能力。

該公司由薩爾姆領導，他曾任愛沙尼亞國防部任職，並邀請包括前愛沙尼亞國防軍指揮官赫雷姆（Martin Herem）在內的四位退役將領加入。弗蘭肯堡計劃初期每週生產數十枚飛彈，並於明年第三季提升至每週數百枚，以滿足日益增加的需求。

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薩爾姆強調，即使烏克蘭停火，新型武器需求仍將持續。他預測歐洲可能面臨更大規模的衝突。隨著歐洲各國提高國防預算，不僅加強傳統軍事硬體如戰機、戰車，還積極發展無人機系統與AI技術。若美國因川普可能重返白宮，而減少對歐洲的軍事支援，歐洲勢必需加強自主防衛能力。

《彭博》報導指出，弗蘭肯堡只是眾多歐洲國防新創中的一員，其他如史塔克防務（Stark Defense）、沃利亞機器人（Volya Robotics）與海爾辛（Helsing）等公司亦迅速崛起。其中，海爾辛已獲得50億歐元資金支持。隨著區域緊張局勢升高，這些企業正在填補歐洲防衛科技的關鍵空缺。

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