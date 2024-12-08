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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

抗干擾、抗駭客 烏將獲「星盾」強化戰場通訊能力

2024/12/08 12:59

烏克蘭「星鏈」系統將導入「星盾」加密技術強化資安。（彭博）烏克蘭「星鏈」系統將導入「星盾」加密技術強化資安。（彭博）〔編譯陳成良／綜合報導〕馬斯克旗下太空科技公司SpaceX應美國國防部要求簽署合約，擴大烏克蘭使用更安全、軍事化版本的「星鏈」（Starlink）衛星網路。此舉旨在加強烏克蘭的網路連線穩定性，抵禦網路攻擊和干擾。

根據彭博（Bloomberg）報導，目前在烏克蘭使用的2500個「星鏈」終端機，將升級至「星盾」（Starshield）服務，加上先前已連接的500個終端機，屆時總數將達3000個。「星盾」是一種專為星鏈設計的加密通訊系統，具備更強的抗駭客和抗干擾能力。

美國太空軍太空系統司令部商業衛星辦公室指出：「這兩份合約合計提供3000個終端機的服務。」其共同目標是促進烏克蘭的網路連線穩定性和安全性，進一步支持烏克蘭的戰場需求。

報導指出，相關合約於2024年8月簽署，預計2025年執行完畢。雖然太空系統司令部未公開新合約的具體金額，但先前一份500個終端機的合約，由美國歐洲司令部簽署，價值約4000萬美元（約新台幣12.9億元）。

透過升級為「星盾」服務，烏克蘭的通訊能力將大幅提升，不僅能滿足戰場即時需求，也為美國及其盟友在技術上，提供了更穩定的支援，強化其在地緣政治中的影響力。

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