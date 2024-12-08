與烏戰況膠著 專家估俄軍火出口額3年崩跌93％

俄羅斯軍火出口外銷額度3年下降93％，圖為俄國T-90MS主力戰車。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭迄今已屆滿2年9個月，雙方皆遭受重大人員傷亡與裝備損失，外媒《新聞周刊》（Newsweek）6日報導，專家發現，為使俄軍獲得更多武器裝備，俄國軍火外銷金額持續下滑，其2021年軍火外銷收益尚有146億美元（約新台幣4731億元），但估計今年底僅剩不到10億美元（約新台幣324億元），三年減幅高達93％。

《新聞周刊》6日報導，根據公開資訊，俄羅斯2021年的軍口外銷收益尚有146億美元，但2022年烏俄戰爭爆發後，其金額降至80億美元，去年更進一步下探至30億美元。華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）民主韌性計畫非常駐高級研究員魯金（Pavel Luzin）評估，到了今年底，俄國的軍火出口收益可能不到10億美元，等於3年大減93％。

魯金進一步表示，俄國為生產更多武器裝備給俄軍，致使軍火出口銷售額下降，整體而言，身為軍火出口國的俄羅斯已踢到鐵板，軍事工業複合體期望戰爭能夠結束，才能履行軍火出口合約，並帶來包括強勢貨幣在內的資金流入。

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斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今年3月發布數據指出，位居全球第二大武器出口國多年的俄羅斯，隨著烏克蘭戰爭壓力、經濟陷入困頓情況下，今年已被法國超車，首度位居第三名。若與2014年至2018年數據相比，俄國2019年至2023年的武器出口量腰斬，且重要客戶已自31國銳減至12國。

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