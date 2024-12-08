拜登最後戰略布局 卸任前再加碼10億美元軍援烏克蘭

美國防長奧斯汀宣布拜登政府加碼近10億美元軍援烏克蘭。（法新社檔案照）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12月7日於加州雷根總統圖書館，宣布將向烏克蘭提供近10億美元長期軍事援助。這項重大決策被視為拜登政府在總統當選人川普即將上任前，力圖強化烏克蘭防禦能力的最後關鍵舉措之一。

美聯社報導，這筆總值9.88億美元（約新台幣320億元）的軍援方案，將著重於採購無人機和海馬斯（HIMARS）多管火箭系統彈藥，建構烏克蘭長期軍事實力，而非立即改變戰場態勢，與本週稍早宣布的7.25億美元緊急軍援不同。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已累計向烏克蘭提供超過620億美元（約新台幣2兆元）軍事援助。

報導分析，這次軍援不僅是金額龐大，更透露出美國在國際戰略佈局的深意。距離川普正式入主白宮僅剩一個月，拜登政府似乎正在加緊腳步，企圖在政權交接前，為烏克蘭製造更多戰略緩衝。

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奧斯汀在演說時坦言：「接力棒很快就會交接，未來方向將由他人決定。」這番話直指即將到來的政權交替，以及美國對烏克蘭支持政策可能面臨的不確定性。同日，川普在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤，歐洲領袖正積極遊說川普持續支持烏克蘭。

美聯社報導指出，長期公開欣賞俄國總統普廷（Vladimir Putin）的川普，過去曾多次批評美國對烏克蘭的援助，並呼籲盡快結束戰爭。使得包括法國總統馬克宏在內的歐洲盟國，正積極遊說川普，希望他能延續現有的支持政策。

奧斯汀在演說中更直白地表示：「如果雷根總統還在世，他一定會選擇站在烏克蘭、美國安全和人類自由的這一邊。」這番話不僅是對即將到來的政權交接的微妙暗示，更展現了美國在國際戰略上的堅定立場。

報導中提到，作為即將卸任的國防部長，奧斯汀用這筆近10億美元的軍援，為自己41年的軍旅生涯畫上一個意義非凡的句點。這項決策不僅關乎烏克蘭的當前處境，更折射出美國在國際政治舞台上的戰略思維。

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