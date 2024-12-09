美陸軍「新一代班用武器」換裝中 XM157新瞄具讓官兵打得神準

圖為美國陸軍射手單位的教官，上（11）月於斯科菲爾德軍營靶場，指導第25步兵師官兵實施XM250班用機槍射擊訓練。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕為提升步兵單位作戰火力，美國陸軍現正進行「新一代班用武器」評估，並由精銳的空降突擊旅、突擊兵團部隊率先測試；美國太平洋陸軍所屬的第25步兵師官兵，上（11）月也在夏威夷的演習靶場，展開該武器換裝訓練，透過機械操作和實彈射擊，漸進累積新型6.8公厘槍械的手感，也練習使用XM157光學瞄具組，大幅強化步兵的「精確射擊」技能。

美國陸軍本（12）月4日新聞稿指出，這項訓練月前在夏威夷的斯科菲爾德軍營（Schofield Barracks, Hawaii）進行、由陸軍射手單位（USAMU）教官群領銜當地25步兵師（25th Infantry Division）的部分官兵，實施新型XM7步槍、XM250班用機槍的「射手基礎訓練暨評估」（PMI&E）實彈射擊訓練，由淺入深指導操作，讓官兵漸進熟悉新武器諸元。

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教官親自操作XM250機槍，向官兵解說新口徑武器的操作要領。（美國陸軍官網）

而實彈射擊中的一大重點環節，便是要讓部隊官兵熟悉全新的XM157火力控制單元。根據美國陸軍「單兵專案管理辦公室」（PEO Soldier）描述，該裝備整合了多倍率瞄準鏡、雷射測距儀、彈道計算機、氣象感測器、羅盤，更具無線通信功能（Intra-Soldier Wireless），比起傳統步槍瞄具高度科技化，能有效給予單兵「精準射擊」的能力。

圖為美國北卡州陸軍國民兵以XM7步槍搭配XM157「火力控制單元」的射擊測試情形。XM157整合多項設備，能及時給予單兵射擊資訊，大幅提升精準射擊能力，是劃時代的科技化輕兵器瞄具。（美軍DVIDS網站）

美陸軍的「新一代班用武器」（NGSW）包含XM7突擊步槍、XM250班用機槍，均由美國槍械大廠西格＆紹爾（SIG SAUER）產製，並採用6.8公厘口徑彈藥，將取代5.56公厘M4突擊步槍及7.62公厘M249機槍；美軍前（2022）年拍板採購該型武器後，現正接受部隊作戰測評，除了第25步兵師外，第75突擊兵團及陸軍國民兵等部隊也同步操作中，預計明（2025）年由第101空降突擊旅優先換裝。

美國陸軍的「新一代班用武器」（NGSW）正接受軍種的作戰測評，預計本月執行完畢，而圖中的第101空降突擊旅官兵，明（2025）將隨部隊率先換裝該武器，強化單兵作戰能力。（美國陸軍官網）

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