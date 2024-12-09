海軍買6艘快速布雷艇後續艇 先招標法服案並納「擴充但書」

海軍現有4艘快速布雷艇，明年起至2027年將再採購6艘。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍計畫自明年至2027年斥資18億餘元，籌獲6艘快速布雷艇後續艇，與現役4艘快速布雷艇攜手鞏固我國港口、航道安全。海軍近期就「快速布雷艇後續艇法律服務案」公開招標，並敘明這項法服案將保留2028年、2029年的「增購權利」，此舉是為確保既有採購案得以順利履約，或是為採購更多同級艇做準備，尚待商榷。



快速布雷艇的全長約40公尺、全寬8.8公尺，滿載排水量376噸左右，可搭載32至64枚國造「萬象」水雷，置放於艇身中、後段4條固定式布雷軌道之上，人員可在操控台操作或者遙控方式，將軌道上的水雷自艇艉投入海中。現役4艘艇隸屬於海軍192艦隊快速布雷艇大隊，可視任務需求部署於全台各要港。



根據國防部明年度公開預算書顯示，海軍明年至2027年將編列18億0672萬8千元，採購6艘快速布雷艇後續艇，明年執行預算約7億8908萬元。待6艘後續艇於2027年建造完畢後，海軍將有10艘快速布雷艇，可執行近海布雷任務。海軍在國防部預算書之中陳述，快速布雷艇有助於執行防禦性布雷或針對布雷，可提高對敵航渡威脅，藉此有效對抗敵兩棲進犯，達成聯合防衛作戰有利態勢。



快速布雷艇可投放國造「萬象」水雷。（資料照）為因應明年啟動的快速布雷艇後續艇籌獲工作，根據政府採購網發布的招標資訊，海軍司令部今年12月4日公告「快速布雷艇後續艇法律服務案」，全案預算約53萬1000元，預計明（10）日決標，並計畫自明年3月1日執行至2027年12月31日，與快速布雷艇後續艇的籌獲進度相符。

值得注意的是，招標公告亦提及，招標單位依照政府採購法規範，保留這項法服案「未來增購之權利」，預估擴充時間為2年，也就是2028年、2029年，若履行擴充權利，金額同樣為53萬1000元。對於規劃6艘快速布雷艇招標後2年的法服擴充條款，是為確保既有採購案得以順利履約，因而預留的「保險」措施，或是海軍有採購更多快速布雷艇的規劃，軍方未對此多做敘明。

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