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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

戰地風vs外交禮節：澤倫斯基休閒穿搭會川普引發論戰

2024/12/09 11:59

烏克蘭總統澤倫斯基（右）在與美國總統當選人川普（左）和法國總統馬克宏（中）會面時，穿著黑色運動衫、黑色長褲和棕色戰鬥靴。（法新社）烏克蘭總統澤倫斯基（右）在與美國總統當選人川普（左）和法國總統馬克宏（中）會面時，穿著黑色運動衫、黑色長褲和棕色戰鬥靴。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基7日在巴黎出席聖母院（Notre Dame cathedral）重建落成典禮，並於典禮前在愛麗舍宮（Élysée Palace）會見美國總統當選人川普和法國總統馬克宏。然而，澤倫斯基一身黑色運動衫、黑色長褲和棕色戰鬥靴的休閒裝扮，卻意外引發國際媒體和社群的熱烈討論。

一位X平台用戶批評：「每個人都穿著正式服裝，唯獨澤倫斯基穿著運動衫和外套，他應該感到尷尬。」 這番評論反映了部分人士認為澤倫斯基的穿著不夠莊重的觀點。

然而，美國賓州民主黨聯邦參議員費特曼（John Fetterman），以同樣喜愛穿連帽衫聞名，則對澤倫斯基的選擇表達支持。他告訴《紐約郵報》（New York Post），這身打扮展現出一種獨特的「氛圍」。

值得注意的是，澤倫斯基的軍風運動衫上，印有類似烏克蘭武裝部隊官方標誌的圖案，與他2022年向美國國會請求援助抵抗俄羅斯入侵時所穿T恤上的圖案相同，這個細節或許暗示了澤倫斯基的穿著選擇並非偶然。

川普的顧問史東（Roger Stone）則毫不留情地批評澤倫斯基的穿著「對美國人民不尊重」。他質疑：「他買不起西裝嗎？他出席世界經濟論壇時可以穿西裝打領帶，為什麼在美國國會聯席會議或會見美國總統當選人時，不能穿正式服裝？」

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