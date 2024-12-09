持續強化空防能量 烏克蘭空軍接收丹麥第二批F-16戰機

烏克蘭空軍的現役F-16A戰機，由丹麥援助。（烏克蘭空軍官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前宣布，丹麥援助的第二批F-16A/B戰機現已交付烏軍，也是該國今（2024）年8月獲得首批6架同型機後，再獲丹麥奧援。與此同時，位於羅馬尼亞的F-16訓練中心，也自今年9月起正式接訓首批烏軍飛官，未來結訓將成「戰隼」機隊一員，返國歸建烏軍，齊力捍衛領空。

澤倫斯基7日於個人官方社群帳號發文證實，丹麥第二批援助的F-16戰機已運抵烏克蘭境內，預計不久後就能完成檢整並投入戰備；他感謝丹麥政府今年8月軍援首批同型機，而這批「戰隼」現已成為烏克蘭空軍關鍵防衛戰力，至今已成功攔截多枚俄軍飛彈，保護人民安全；而到來的第二批戰機，也將加入烏國捍衛領空的行列，強化遏阻俄軍進犯。

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圖為首批烏軍飛官今年9月進駐羅馬尼亞F-16訓練中心之上課情形。（取自X帳號 @worldupdates245）

烏國最早在去（2023）年8月獲美國許可籌獲F-16戰機，時隔一年後正式等到首批F-16戰機升空，當時外界判斷，這批戰機為來自丹麥的F-16A/B Block 15型機；而烏國政府官方媒體《UNITED24》報導指出，丹麥先前承諾援烏19架同型機，繼8月首批6架後，剩餘13架將分兩批次交付，其中也包含本次交付的戰機。

雖然澤倫斯基曾直言F-16戰機「來得太晚」，但另據《UNITED24》報導，這批戰機上（11）月底才在俄軍的大規模空襲中，成功攔截7枚巡弋飛彈，有效保護地面的民間設施免於破壞。

丹麥皇家空軍的F-16A戰機，今年拍板分別以軍售、軍援方式移交給阿根廷及烏克蘭，其中烏軍在今年8月接收首批6架戰機後，剩餘13架將從本次起分批接收，完成19架「戰隼」的換裝。（丹麥皇家空軍官方Facebook）

此外，值得一提的是，美國航太大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）去年11月於羅馬尼亞開設F-16訓練中心（EFTC）後，烏國國防部今年9月已證實，有首批飛官進駐該中心受訓；該中心使用前荷蘭皇家空軍（RNLAF）的18架同型機，也在上月全數移交至中心基地，提升烏軍飛官換裝訓能，這批飛官未來結訓後，將是該國空軍的防衛即戰力，駕駛F-16戰機提升領空安全。

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