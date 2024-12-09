俄羅斯「伏擊無人機」戰術崛起 或改寫戰場規則

俄烏雙方都大規模使用FPV無人機執行作戰任務，圖為俄軍操作的情況。（圖：Telegram/俄羅斯國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《富比士》（Forbes）報導，一份流傳於俄羅斯Telegram頻道的烏克蘭反無人機作戰文件，揭露一種新型「伏擊無人機」（Pop-up Ambush Drones）攻擊模式。這些無人機降落在地面進入休眠狀態，當敵軍接近時迅速啟動並發動攻擊。文件詳述該戰術運作細節，並指出其對戰場格局可能帶來的深遠影響。

伏擊無人機隱蔽性極高，與傳統FPV（第一人稱視角）無人機不同，無啟動攻擊前，完全不發出偵測訊號，使敵軍難以預測與因應。雖然這項技術並非全新概念，但藉由俄烏戰爭的實戰應用證明其價值，其軍事意涵值得深入探討。

由於無人機—特別是四軸飛行器的電池續航力有限，時常僅能飛行約30分鐘，若攜帶重型彈頭，續航時間更短。「停棲與監視」（Perch and Stare）技術因此應運而生，無人機可降落在如屋頂、樹枝或電線等有利位置，操作員得以持續監控目標區域，同時節省電量。然而，這需要額外硬體與高精度軟體，技術門檻較高。

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無人機伏擊戰術示意圖。一架FPV無人機停留在建築物上待命，由偵察無人機作為中繼器，將目標資訊傳送給FPV無人機操作員和偵察無人機操作員。偵察無人機發現目標（圖中為軍用卡車）後，FPV無人機將從待命狀態啟動，對目標發動攻擊。（圖：Telegram/俄羅斯國防部）俄烏雙方採取更務實的「雙無人機」戰術，也就是由一架偵察無人機，負責搜索目標並提供通訊中繼，另一架伏擊無人機則埋伏於道路、交通要道或戰略區域。一旦偵察無人機發現目標，伏擊無人機便迅速啟動攻擊。此戰術分工明確，偵察無人機可持續數小時執勤，伏擊無人機則長時間休眠以降低暴露風險，直到敵方接近才迅速發動攻擊，讓對手幾無反應時間，顯著提升成功率。

文件指出，伏擊無人機可利用夜間車輛燈光進行鎖定，或配備熱影像儀實現全天候作戰。其中，俄羅斯生產的「小丑」（Joker）無人機，具備長達一個月的待機能力，據稱已被俄軍特種部隊採用。烏克蘭軍隊亦以類似戰術，對俄軍車輛與部隊發動攻擊，甚至出現將無人機降落於敵方裝甲車上，並等待引爆的案例。

伏擊無人機與傳統地雷結合，可進一步提升戰場靈活性。相較固定位置的地雷，伏擊無人機可隨戰場需求重新部署，填補防禦漏洞。若未來結合AI技術，其自動化程度將大幅提升，威脅性更加顯著。

伏擊無人機展現新型戰場威脅，其高度隱蔽性與靈活部署能力，已逐步改變戰爭模式。雖然目前仍需操作員遠端控制，易受干擾訊號限制，但隨技術進步，其自主性及抗干擾能力有望提升，未來或成為戰場「隱形殺手」，挑戰現有防禦策略。

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