北約強化戰略部署 迎戰俄中混合威脅

專家們在愛沙尼亞參加由北約合作網絡防禦卓越中心（NATO Cooperative Cyber​​ Defense Center of Excellence）贊助的培訓。（彭博）〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）正在面對一場無硝煙的隱形戰爭。這場戰爭不僅限於傳統軍事範疇，還包括破壞行動、網路攻擊和心理滲透，正對西方國家造成深遠威脅。俄羅斯與中國成為幕後主導者的嫌疑日益明顯，令北約不得不重新定義「集體防禦」的內涵。

《華爾街日報》報導，俄羅斯運用「混合攻擊」手段，試圖藉由破壞西方基礎設施，削弱北約盟國的團結。例如，2021年對美國燃料運輸系統的駭客攻擊，以及密謀針對德國企業的襲擊，顯示莫斯科正升高風險承受度。同時，中國也被指控在基礎設施中植入惡意軟體，甚至涉及破壞海底通訊電纜，這些行為突顯非傳統戰爭的威脅正日益加劇。

專家指出，俄中混合戰術的核心不僅在於軍事威脅，還包括心理戰與資訊戰，其目標是削弱民眾對政府的信任，並破壞西方國家的內部凝聚力。

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羅馬尼亞海軍潛水員參加了4月舉行的北約多國演習。（法新社）面對這些挑戰，北約迅速採取行動。今年5月在比利時啟用的海底關鍵基礎設施安全中心和網路防禦中心，正是其反制措施的重要步驟，英國也設立保護海底基礎設施的安全中心，以阻止針對海底電纜和能源管道的潛在破壞行動，這些舉措顯示北約正逐步擴大在非常規戰爭領域的能力建設，提升聯盟的韌性與應變能力。

然而，這些措施能否有效遏制混合威脅，仍有待觀察。華府智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）學者瓊斯（Seth Jones）指出，俄羅斯在烏克蘭戰爭中吸取經驗，可能將更多資源投入非對稱戰略，對全球安全構成長期挑戰。

俄羅斯在烏克蘭戰爭中採取的手段，包括攻擊基礎設施和散播假消息，正逐漸重新定義傳統戰爭。北約秘書長呂特（Mark Rutte）指出，這些混合威脅的目標在於削弱西方國家的穩定和國際秩序，各國必須採取全面行動加以應對。他強調，北約需要突破傳統軍事框架，從網路空間到心理防線全面強化防禦。隨著地緣政治局勢的持續變化，北約必須保持高度警戒，確保在面對新型威脅時能有效捍衛成員國的安全與穩定。

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