俄潛艦南海突現蹤！菲將緊急採購2艘反潛艦艇

菲國總統小馬可仕1月批准預算350億美元（約1.14兆台幣）的「Re-Horizon 3」軍事現代化計畫。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國對南海的侵略行徑日益張狂，加上俄羅斯潛艦上個月末也現蹤南海，菲律賓準備建立更多現代化的海軍設備，包括採購2艘新的反潛艦艇，以提升防禦能力。

美國《海軍新聞》（Naval News）8日報導，鑑於南海地區經常傳出爭執，菲國總統小馬可仕今年1月批准預算350億美元（約1.14兆台幣）的「Re-Horizon 3」軍事現代化計畫。上個月28日，俄國基洛級潛艦「烏法號」（Ufa）被發現在南海（菲稱西菲律賓海）菲國專屬經濟區浮出水面，馬尼拉當局大為震驚，菲國海軍隨後宣布將採購2艘具有反潛能力的艦艇。

請繼續往下閱讀...

菲國海軍發言人特立尼達（Roy Vincent Trinidad）指出，他們已提交採購2艘新艦的計畫，可能是護衛艦或巡防艦，「菲國多年前就注意到這個需求，因此「Re-Horizon 3」計畫才會納入採購更多具有反潛作戰能力的艦艇，以彌補菲國軍方相關能力的不足」。

鑑於此一事件，特立尼達強調，菲國海軍正努力提高其在該國海上交通線內探測水下潛艦的能力，「水下戰爭是不同能力的複雜組合，目前不能透露細節，但我們會優先考慮具有特定水下能力的船艦，並推薦給國防部」。

菲國海軍目前僅有2艘巡防艦具有反潛能力，分別是飛彈巡防艦「黎薩號」（BRP Jose Rizal）及「魯納號」（BRP Antonio Luna）。另外，委託南韓HD現代重工的2艘飛彈護衛艦和6艘近海巡邏艦，仍在建造中。菲國海軍還計畫為這些艦艇配備可變深度聲納系統，例如跨國航空科技暨國防電子集團「泰雷斯」（Thales）的CAPTAS。

馬尼拉智庫「國際發展與安全合作組織」負責人兼安全分析師卡巴爾扎（Chester Cabalza）受訪時表示，菲國海軍即將擁有的新型反潛能力，對於保護其在南海的地物非常重要。

另一方面，菲國海岸警衛隊4日指出，他們當天與菲國漁業和水生資源局在黃岩島附近海域進行「例行海上巡邏」期間，遭數艘中國船隻攻擊，其中有兩艘是中國海軍艦艇，菲方幾艘船隻還遭共軍軍軍艦跟蹤。

衝突發生後，菲國國家安全會議（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）宣布，菲國計畫將海軍艦艇部署在爭議海域，與中國進行對抗，「我們不希望中國將我們的和平行動或外交行動視為『懦弱』，也不希望我們『不想升級衝突』的想法，被中國曲解成『可以為所欲為』的訊號」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法