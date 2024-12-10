能停直升機也能落F-35B 義「蒂里雅斯特級」兩棲突擊艦正式服役

義大利海軍最新的兩棲突擊艦「蒂里雅斯特號」（L9890），當地時間7日在利佛諾港正式成軍服役，接替「加里波底號」航艦（C 551）擔綱兩棲特遣支隊新一代主力。（芬坎蒂尼官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕義大利海軍近年持續更新儎台，從輕型巡防艦（PPA）到歐洲多用途巡防艦（FREMM），強化在北約、遠洋地區的戰略投射；該國造船集團芬坎蒂尼（Fincantieri）日前更宣布，義國海軍的新型兩棲突擊艦「蒂里雅斯特號」正式服役、以近4萬噸的排水量榮登該國二戰後最大作戰艦艇，未來不只搭載直升機、兩棲登陸車，還能搭檔F-35B戰機，擔負區域防衛任務重心。

作為義國海軍重磅新血，「蒂里雅斯特號」（L9890）兩棲突擊艦當地時間7日在利佛諾港（Livono）舉行成軍典禮，而義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）、海軍參謀長克萊登迪諾（Enrico Credendino）等政要均出席，見證兩棲作戰「新旗艦」服役。

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由左至右依序為義大利國防參謀長波托拉諾上將、義大利總統馬達雷拉、國防部長克羅塞托，以及海軍參謀長克萊登迪諾。（芬坎蒂尼官方Facebook）

根據芬坎蒂尼官方資訊，「蒂里雅斯特號」艦長245公尺、最大排水量3萬7500噸，採用柴燃聯合驅動系統（CODOG），最大航速25節（約時速46公里），最大航程7千浬（12964公里），且能在海上續航30天。

該艦能搭載超過千名艦員，其中包含600人營級部隊，透過艦載主動預警雷達、電戰防禦系統，以及安裝在兩舷和艦艉的奧圖梅特拉（Oto Melara）76公厘快砲、25公厘遙控武器站（RCWS）與垂直發射系統等武器，承繼今（2024）年10月退役的「加里波底號」（C 551）航空母艦，以強大的防空與自衛能力，成為兩棲特遣支隊（ATG）新一代主力。

「蒂里雅斯特號」採雙艦島設計，除直升機外也能起降F-35B戰機，下層機庫與井圍甲板則可部署兩棲作戰車、登陸艇等近岸儎台，最大人員編制破千人，是義國海軍二戰以來噸位最大的作戰艦艇。（芬坎蒂尼官方Facebook）

圖為2022年與美國海軍共執海上演習的前義國海軍「加里波底號」航空母艦（C 551，左前），已於今年10月正式退役。（美國海軍官網）

值得一提的是，「蒂里雅斯特號」採雙艦島設計，除AW101、SH90A和AW129D直升機外，甲板還能起降F-35B戰機；下層機庫與井圍甲板（well dock）則可容納並釋放兩棲作戰車、機械登陸艇（LCM）和氣墊登陸艇（LCAC），滿足近岸兵力投射需求，深具作戰彈性，有如日本改裝的「出雲級」護衛艦，具備「準航艦」作戰性能，未來能聯合「加富爾號」（CVH 550）航艦，大幅強化義軍制空作戰，以及北約盟邦的區域嚇阻戰力。

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