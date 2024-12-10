無人機威脅升溫 美軍五管齊下擬定反無人機新戰略

伊朗在未公開地點的軍事演習中發射無人機。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部近日公布全新反無人機戰略，因應無人機日益嚴重的安全威脅，尤其是頻繁侵擾美軍基地的事件。

福斯新聞網（Fox News）報導，美國國防部長奧斯汀發布備忘錄，宣布成立「反小型無人機聯合辦公室」和「作戰人員高階整合小組」，專門對付小型無人機的威脅。同時啟動第二項「複製者」（Replicator）計畫，目標部署低成本、可拋棄式無人機。然而，該計畫資金是否到位，仍需新政府決定。

備忘錄指出，無人機技術的普及已讓敵方能輕易監視、干擾甚至攻擊美軍部隊。新戰略採取五大策略，分別為深入了解敵方無人機技術、遏制其製造能力、強化防禦系統、迅速提高反無人機系統產量，以及將反無人機列為未來軍事發展重點。

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全球無人機威脅持續升高，以葉門胡塞叛軍（Houthi）為例，他們頻繁使用小型無人機攻擊紅海航運路線，對價值約1兆美元（約新台幣32.3兆元）的貿易造成重大威脅，每架成本僅2000美元（約新台幣6.5萬元）的無人機，需要耗資200萬美元（約新台幣6500萬元）的飛彈攔截，成本極不對稱。胡塞叛軍9月一度在一週內擊落2架美軍的MQ-9「死神」（Reaper）無人機，每架造價約3000萬美元（約新台幣9.7億元）。此外，俄烏戰爭更凸顯無人機在現代戰爭中的致命作用。

葉門胡塞武裝組織曾擊落美軍MQ-9「死神」無人機，圖為同型機。（美聯社）美國境內的無人機侵擾事件屢見不鮮。5架無人機在2023年10月闖入內華達國家安全區；2024年，加州空軍42廠遭不明無人機騷擾；2022年12月，17架無人機長時間盤旋於蘭利空軍基地禁航區。這些涉及核武實驗與F-22匿蹤戰機的敏感設施遭侵擾，凸顯威脅嚴重性。

3名美軍人員今年1月在約旦遭無人機襲擊喪生，進一步證明無人機對海外美軍人員構成的持續威脅。五角大廈強調，必須建立統一戰略，確保因應方向一致。

新戰略的核心在於整合資源、建立標準化程序，尤其是針對小型無人機的威脅。國防部將透過新設機構與計畫，提升無人機防禦能力。儘管邁出重要一步，但資源分配和跨機構協調仍存在挑戰。

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