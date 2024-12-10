南韓「快閃」戒嚴 美防長奧斯汀：不影響美韓軍事同盟

美國國防部長奧斯汀9日於「喬治．華盛頓號」航艦發表談話。（圖片擷取自華盛頓號航艦臉書）〔記者劉宇捷／綜合報導〕南韓總統尹錫悅日前「快閃」宣布戒嚴令，雖僅持續數小時，但已引發政壇動盪，外界關注是否影響南韓與美、日等鄰國的友盟關係。不過，美國國防部長奧斯汀表示，美韓同盟不會受此影響，美方正密切關注當前局勢走向，但尚未發現北韓挑釁相關跡象。

根據《韓聯社》昨（9）日報導，美國國防部長奧斯汀昨日前往日本，訪問泊靠在日的美國核動力航空母艦「喬治．華盛頓號」（USS George Washington, CVN-73），並舉行記者會。針對媒體問及，南韓緊急戒嚴事態造成的政治不確定性，是否會影響韓美同盟，以及對北韓應對方案時，奧斯汀回覆，美韓同盟不會受此影響。

奧斯汀補充，美韓關係堅如磐石，今後也將如此；他堅信南韓定能克服國內政治挑戰，但將不會就此置評，美方會專注持續為朝鮮半島提供防禦。針對北韓是否會趁南韓政治危機時，發起挑釁的可能性，奧斯汀表示，美方正在密切關注當前局勢走向，但尚未發現北韓挑釁相關跡象。

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另外，據日本《共同社》今（10）日報導，日本防衛大臣中谷元在今日上午的記者會中宣佈，奧斯汀將在今日下午來訪進行會談。中谷元表示，在面臨朝鮮局勢等嚴峻的安全保障環境情況下，包括美、日、韓的三國合作不可或缺，他將繼續為加強三國合作而努力；他還表示，包括南韓在內的區域夥伴合作重要性，將在會談時提及。

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