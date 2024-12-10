澤倫斯基：烏克蘭不會以年輕士兵的生命換取先進武器

澤倫斯基強調，烏克蘭不會犧牲年輕士兵的生命來彌補軍事裝備和訓練上的不足。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）12月9日在社群媒體發表聲明，強調烏克蘭不會犧牲年輕士兵的生命，來彌補軍事裝備和訓練上的不足。此言論是回應美國及其他西方盟友，要求烏克蘭將徵兵年齡從25歲降至18歲的壓力。

《基輔獨立報》報導，澤倫斯基在X平台上表示：「我們不能用士兵的青春來填補裝備與訓練缺口。優先事項應該是提供飛彈並削弱俄羅斯的軍事實力，而不是降低烏克蘭的徵兵年齡。目標是挽救更多生命，而非保留倉庫中的武器。」

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他進一步指出，烏克蘭的首要任務應該是裝備和訓練現有旅級部隊，同時與盟友攜手努力，結束俄羅斯的全面侵略戰爭。澤倫斯基特別感謝法國總統馬克宏、美國總統當選人川普近期在巴黎的會談，稱之為「富有成效的對話」。

澤倫斯基透露，他對川普說：「（俄國總統）普廷只害怕兩個人，一個是您，另一個可能是中國。」他強調，「只有果斷的行動，才能使這場戰爭以公正的方式結束，並確保持久的和平。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）12月9日表示，若烏克蘭將徵兵年齡降至18歲，華盛頓將為烏克蘭士兵提供更多訓練與武器。根據11月27日《美聯社》的報導，一位白宮高級官員曾表示，美國正敦促烏克蘭調降徵兵年齡。

人力短缺問題一直困擾著烏克蘭，其在今年4月通過重大徵兵改革法案後，動員速度於秋季放緩，導致前線部隊兵力不足。相較之下，俄軍在東部戰線擁有明顯的人數優勢，雖然損失慘重，但仍能快速推進。

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