荷F-35戰機進駐波海還不到一周 1天內就攔截3架俄軍機

荷蘭皇家空軍的F-35A戰機，本月6日在波羅的海上空攔截到一架俄軍的蘇愷-24MR電偵機。（荷蘭國防部官網）

相關新聞請見

軍武圖輯》俄軍威脅未減 法飆風、荷F-35戰機聯駐波羅的海迎新年

〔記者陳治程／綜合報導〕為遏阻俄羅斯潛在軍事活動，法國、荷蘭本（12）月起各派遣4架飆風（Rafale）、F-35A戰機進駐立陶宛與愛沙尼亞，展開北約新一輪的空域監視和警戒任務；不過，在法、荷戰機進駐不到一周之際，荷蘭國防部即表示，這批F-35戰機6日二度緊急起飛，在波羅的海先後偵獲3架俄軍軍機，並監控至俄機離開北約責任區空域為止。

請繼續往下閱讀...

荷蘭國防部9日發布新聞稿表示，本月起進駐愛沙尼亞阿馬里空軍基地（Ämari air base）的F-35戰機，當地時間6日兩度緊急升空，執行快速反應警戒（QRA）任務；其中2架戰機在首次QRA任務中，攔截到2架俄羅斯空軍軍機，分別為An-72「礦工」（Coaler）運輸機和一架Su-24MR「劍士E」（Fencer E）電子情報偵察機。

圖為荷蘭空軍首次QRA任務攔截到的另一架An-72運輸機。（荷蘭國防部官網）

但荷軍同日下午再度緊急升空執行QRA，這次偵獲1架俄國「伊留申-20」（IL-20）偵察機。這3架俄軍軍機均由F-35戰機全程監控，直到離開北約責任區邊界，進入國際空域為止；荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）強調，面對俄軍持續活躍，F-35戰機的部署能有效保護人民免於威脅，保障北約領空邊境的安全。

由於愛沙尼亞與立陶宛同樣鄰近波羅的海，與俄羅斯海、空域接壤並緊鄰白俄羅斯，基於地緣政治風險，北約組織（NATO）本月起便由法國空軍、荷蘭皇家空軍的飆風及F-35A戰機進駐兩國，其中立陶宛還有來自義大利的4架「颱風」戰機駐防，強化邊境空防。2國戰機預計自本月駐紮至明（2025）年3月底，為期4個月。

圖為前駐立陶宛的法軍飆風戰機（下）與義軍「颱風」戰機。（北約空中司令部官方X帳號）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法