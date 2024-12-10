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罕見畫面 烏Mi-8直升機空中獵殺俄「見證者」無人機
烏克蘭武裝部隊發布影片顯示，1架Mi-8直升機摧毀了1架俄軍「見證者-136」自殺式無人機。（翻攝自影片）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍隊在反制俄羅斯長程無人機威脅時，展現出多元且創新的策略。烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，近期在社群網路流傳的影片，揭示一種鮮少人知的無人機攔截方式，兩架Mi-8直升機協同作戰。1架直升機負責遠距追蹤目標，並由另一架則發起攻擊，致使俄軍無人機在聚落外的森林區域被擊落。
機組人員表示，被摧毀的無人機「在安全地點引爆」，為確保後續處理，他們仔細記錄了殘骸的具體座標，以利爆裂物處理小組後續處置。
Ukrainian Mi-8 helicopters successfully intercepted and downed a Shahed-136 attack drone. The UAV was escorted out of the populated area and neutralized in a forested zone. pic.twitter.com/ZFtABWZX06— NOELREPORTS ???????? ???????? （@NOELreports） December 7, 2024
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值得注意的是，這種直升機獵殺無人機的作戰方式並非易事。不僅需要精準協同作戰，還必須耗費大量資源和高超飛行技巧。烏克蘭軍方首次正式記錄這類行動是在今年7月下旬，到了8月，他們更公開分享了Mi-8直升機機組人員，使用機槍摧毀俄國、伊朗合製無人機的影片。
這段影片不僅展示了烏克蘭軍隊在高科技戰場上的應變能力，也呈現了現代不對稱戰爭中，無人機對抗的複雜樣貌。
Наши ебашат по шахедам???????????????????? pic.twitter.com/irYXuE8NwF— НОСТРАДАМУС ТАВРИЧЕСКИЙ ????????????☠️???????? （@NOSTRAD90772201） August 22, 2024