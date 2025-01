罕見畫面 烏Mi-8直升機空中獵殺俄「見證者」無人機

烏克蘭武裝部隊發布影片顯示,1架Mi-8直升機摧毀了1架俄軍「見證者-136」自殺式無人機。(翻攝自影片)〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭軍隊在反制俄羅斯長程無人機威脅時,展現出多元且創新的策略。烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導,近期在社群網路流傳的影片,揭示一種鮮少人知的無人機攔截方式,兩架Mi-8直升機協同作戰。1架直升機負責遠距追蹤目標,並由另一架則發起攻擊,致使俄軍無人機在聚落外的森林區域被擊落。

機組人員表示,被摧毀的無人機「在安全地點引爆」,為確保後續處理,他們仔細記錄了殘骸的具體座標,以利爆裂物處理小組後續處置。

Ukrainian Mi-8 helicopters successfully intercepted and downed a Shahed-136 attack drone. The UAV was escorted out of the populated area and neutralized in a forested zone. pic.twitter.com/ZFtABWZX06