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美軍V-22「魚鷹機」又停飛！ 是否採取額外安全措施待研議

2024/12/10 14:57

美軍近期宣布V-22「魚鷹機」再度停飛。（記者劉宇捷攝）美軍近期宣布V-22「魚鷹機」再度停飛。（記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕擁有獨特傾轉旋翼構型的V-22「魚鷹機」事故頻傳，近期又遭美軍勒令停飛。美國海軍表示，考量同型機今年11月於美國新墨西哥迫降，因此已建議將全軍的魚鷹機全數停飛。美國空軍、陸戰隊亦跟進實施，後續將確定是否須採取額外安全措施。

根據有線電視新聞網（CNN）等外國媒體報導，美國海軍12月9日宣布可於航艦起降的CMV-22B魚鷹機停飛，這是依據海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）提出的建議，藉此釐清是否採取額外安全措施。

美國空軍也表示，其所屬CV-22魚鷹機也暫停所有飛行活動；美國陸戰隊則於6日起，其所屬MV-22魚鷹機停飛96小時，但必要的飛行任務仍照常進行。

美軍會大動作再次宣布「魚鷹機」停飛其來有自，1架CV-22魚鷹機今年11月在美國新墨西哥州坎農空軍基地（Cannon Air Force Base），進行訓練任務時意外迫降。在此之前，美軍1架CV-22魚鷹機去年11月在日本鹿兒島縣外海墜毀，導致機上8人殉職，而這二起事故有相似之處。

相關單位調查，去年失事的CV-22魚鷹機左側螺旋槳齒輪箱，內部的金屬齒輪斷裂，進而釀成重大飛安事故。而今年CV-22迫降事件還在調查中，但機組員在起飛後，隨即接獲發動機失去動力的相關警報，二起事故有無關聯性，尚待釐清。

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