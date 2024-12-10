能精準打擊2500公里外目標 澳海軍驅逐艦首射「戰斧」巡弋飛彈成功

圖為澳洲皇家海軍的霍巴特級「布里斯本號」驅逐艦（D41），本（12）月出在美國南加州外海成功發射「戰斧」巡弋飛彈並擊中陸地靶標。（澳洲國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕面對日益升溫的印太局勢，澳洲政府今（2024）年度國防戰略已闡明將強化長程打擊能力，並已展開相關裝備採購、測試及部署；澳洲國防部今（10）日則宣布，皇家海軍（RAN）所屬的霍巴特級驅逐艦「布里斯本號」，本（12）月初在美西外海成功驗證標準6型、海軍打擊飛彈（NSM）以及「戰斧」攻陸巡弋飛彈的試射，展現全面且未來可期的海上防衛戰力。

澳洲國防部官方新聞稿指出，本次測試由皇家海軍的霍巴特級驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane, D41）執行，期間在美國西岸聖地亞哥外海，先後發射了「海軍打擊飛彈」（NSM）、「標準六型」（SM-6）防空飛彈，以及「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈各一枚；從官方釋出的影像來看，戰斧飛彈自艦載的Mk 41系統垂直發射後，歷經長程飛行後，成功擊中陸地上的貨櫃靶標，驗證長程精準打擊能力。

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澳洲是在去（2023）年3月獲美同意出售220枚「戰斧」巡弋飛彈，並在同年8月宣布以13億澳元（約新台幣264.16億元）簽約採購，當時還同步採購空射的AGM-88G增程型反輻射飛彈及陸射長釘飛彈，全面強化三軍精準打擊火力。

戰斧巡弋飛彈自布里斯本號驅逐艦Mk 41系統垂直發射瞬間。（澳洲國防部官網）戰斧巡弋飛彈從海上發射後，最終順利精準命中陸地上的貨櫃標靶，完成實彈射擊驗證。（澳洲國防部官網）

澳洲國防部表示，最大射程高達2500公里的「戰斧」飛彈，未來除部署於霍巴特級驅逐艦、新購的美製「維吉尼亞級」（Virginia-class）核動力攻擊潛艦，也有望適用於新一代「亨特級」（Hunter-class）巡防艦，大幅提升該國海軍的戰略嚇阻。不過該國今（2024）年6月拍板延壽的「柯林斯級」潛艦，則未納入該飛彈的適用儎台之中。

另一方面，澳洲政府正同步推動新一代造艦計畫，除歸屬「一級艦」的霍巴特級、亨特級巡防艦外，也將計畫採購11艘通用型巡防艦、6艘大型可選人員水面艦艇（LOSV）的「二級艦」，而前者的目標正是用於取代現役「紐澳軍團級」（Anzac-class）巡防艦。

圖為日本海上自衛隊「最上級」護衛艦首艦（FFM-1），現正競逐澳洲新一代通用巡防艦的競標。（歐新社資料照）

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