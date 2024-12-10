美印太司令：有信心在太平洋戰勝中國 但技術優勢正縮小

美國印太司令部司令帕帕羅上將表示，美軍有信心贏得與中國在太平洋的戰爭，但美軍的技術優勢正在縮小。（美聯社）〔編譯孫宇青／綜合報導〕美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將近日在加州「雷根國防論壇」上表示，美軍有信心在太平洋戰勝中國，但也坦言美國技術領先空間正在縮小是隱憂。他也透露，俄羅斯已和北韓達成協議，俄國將向平壤提供「米格-29」和「蘇愷-27」戰機，換取北韓軍隊協助莫斯科繼續入侵烏克蘭。

《華盛頓郵報》10日指出，帕帕羅在7日的雷根國防論壇一次小組討論中指出，美軍有信心贏得與中國的太平洋戰爭，但美軍的技術領先優勢正在縮小。

帕帕羅指出，美方需要更先進、能夠抵禦駭客攻擊和干擾的通訊網路，以及改良的飛彈技術維持美國領先優勢。他坦言，高階武器的成本高不可攀，儘管美軍擁有先進的巡弋飛彈，能夠遠距離命中難以鎖定的目標，「但問題是，（每次飛彈發射的）成本是百萬美元起跳」。反之，廉價的無人機，能夠由遠離前線的電腦來引導。

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另一方面，帕帕羅提到，莫斯科並未向平壤提出派兵攻打烏克蘭的請求，反而是平壤先提議派兵，並以此為條件，「希望從莫斯科獲取彈道飛彈重返大氣層技術及潛艦相關技術」。此外，平壤也在與莫斯科協商，取得第四代戰機「米格-29」（MiG-29）和「蘇愷-27」（Su-27），部分內容已達成協議。

不過，帕帕羅並未提到莫斯科同意移交的數量。

帕帕羅上月19日在華府智庫「布魯金斯研究所」論壇中提到，北韓在10月31日試射洲際彈道飛彈的最大高度超過7000公里，這預示其射程範圍有能力覆蓋整個美國本土，但「目前還沒看到北韓掌握（彈道飛彈）重返大氣層的技術」，北韓仍為此不斷進行試驗。

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