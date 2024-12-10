英國第六代戰機再跨一步 波音757魔改的「神箭」始測電子裝備

李奧納多公司昨（9）日發布聲明指出，一架由波音757客機改裝、名為「神箭」（Excalibur）的飛行測試機，已成功完成第一階段的改裝和飛行評估，這架空中飛行實驗室將有助於新一代戰機的研製。（圖片擷取自李奧納多新聞稿）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕英國野心勃勃的「暴風雨」（Tempest）第六代戰機計畫，將邁向下一階段測試。李奧納多英國分公司昨（9）日發布聲明指出，用於搭載新裝備的飛行測試機「神箭」（Excalibur），已完成第一階段的改裝和飛行測試，這架由波音757客機改裝而來的測試機，將成為空中飛行實驗室，是英國「未來空中作戰系統」（FCAS）的一部分。

據李奧納多英國分公司的新聞稿表示，一架稱為「神箭」（Excalibur）的商用波音757客機，在英國西南部的威爾特郡（Wiltshire），被改裝成了空中戰鬥技術飛行實驗室。這架測試用飛機，已成功完成第一階段的改裝和飛行測試，該機配備了新構型的側邊機艙和機腹機艙，用於搭載各式感測器和新的電子裝備，李奧納多公司也對該機的飛行穩定性進行評估。

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負責改裝工程的2Excel Aviation公司，已成功完成第一階段的改裝和飛行測試，該機配備了新造型的側邊機艙和機腹機艙，用於搭載各式感測器和新的電子裝備。（圖片擷取自2Excel Aviation影片）

新聞稿陳述，這架空中實驗室是英國「未來空中作戰系統」（FCAS）的一部分，該系統將包括「全球空中作戰計劃」（Global Combat Air Programme, GCAP）下，正在開發的核心戰鬥機（應指「暴風雨」第六代戰鬥機），以及更廣泛的功能，例如無人駕駛飛機、資訊系統和武器系統。

其第一階段的詳細改裝項目，將納入李奧納多英國分公司與其國際合作夥伴，正在開發的整合式感測器（Integrated Sensing），以及非動力效應（Non-Kinetic Effects, ISANKE）和整合式通訊系統（ICS）；另外，該計畫甚至將戰鬥機式的鼻錐，安裝至波音757測試機的機首，以容納先進的雷達感測器，這些系統將作為其「全球空中作戰計劃」的一部分。

在接續改裝工程中最特別的是，將戰鬥機式的鼻錐安裝至B757測試機的機首，以容納先進的雷達感測器，這些系統將作為其「全球空中作戰計劃」的一部分。（圖片擷取自2Excel Aviation影片）

英國自2022年開始啟動「全球作戰空中計畫」，其主要成員有英國貝宜系統、日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）和義大利李奧納多（Leonardo）英國分公司，該計畫目前以多種方式進行，目標可在2027年完成共同開發新一代戰機的設計、製造原型機，一旦順利通過試飛，將在2035年正式部署。

英國第六代戰鬥機「暴風雨」（Tempest）是「全球空中作戰計劃」（Global Combat Air Programme, GCAP）下，正在開發的核心戰鬥機。（圖片取自BAE Systems）

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