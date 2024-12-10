無懼中共機艦大規模擾台 「聯勇操演」夜攻展現精實戰力

「聯勇操演」夜攻展現精實戰力。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共雖然沒有宣布軍演，但外傳在台海周邊的軍事規模更勝於前幾次聯合利劍A與B軍演，船艦數量超過90艘；而我軍持續保持戰備，國境之南例行「聯勇操演」也上演夜攻課程，展現精實戰力。

「聯勇操演」夜攻，訓場霎時炸出一道道火光。（記者蔡宗憲攝）

「三軍聯合作戰訓練測考」今晚於屏東保力山的三軍聯訓基地展開，此次由以269旅為主幹的進訓部隊，率地面作戰部隊及砲兵部隊，進行維持數日的聯合實彈射擊操演，部隊將模擬實戰夜宿基地，並分別進行日、夜間聯合射擊課目，驗證跨軍種、跨兵種的空地聯合作戰效能。

請繼續往下閱讀...

「聯勇操演」夜攻前部隊集結。（記者蔡宗憲攝）

夜間攻擊課目區分「先制攻擊」、「攻擊實施」、及「肅清戰場」等階段。其中「雲豹」裝步戰鬥車對敵目標區展開射擊，在未射擊照明彈的「無照明」環境下，對敵堅固工事及敵機槍陣地進行火力壓制。

當天色漸暗，官兵在入夜前均已完成彈藥檢整及各項戰備整備、蓄勢待發，操演由陸航直升機率先展開戰場偵察，獲得相關情資後由砲兵實施攻擊準備射擊，訓場霎時炸出一道道火光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法