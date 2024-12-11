以軍發動約480次攻擊 敘利亞戰略軍事能力80％被毀

以色列國防軍表示，過去2天在敘利亞全境執行約480次襲擊，已摧毀阿塞德政權70至80%的戰略軍事能力。圖為被以軍擊毀的敘利亞海軍設施及船艦。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞阿塞德政權垮台後，以色列為了削弱敘利亞未來可能對以色列構成的威脅，趁勢對敘利亞多地發動大規模空襲，以色列國防軍（IDF）10日表示，過去兩天在敘利亞全境執行約480次襲擊。

綜合外媒報導，以軍10日表示，以軍已襲擊敘利亞境內的大部分戰略武器庫存，在過去天內，在敘利亞境內執行約480次襲擊。在以色列空軍部分，針對機場、防空砲台、飛彈、無人機、戰機、戰車和武器生產基地進行約350次空襲。在地面行動部分，針對武器庫、軍事建築、發射器和射擊陣地進行了130次額外襲擊。

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此外，以色列海軍襲擊敘利亞的2個海軍設施及數十枚飛彈。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）10日表示，以色列海軍摧毀了敘利亞海軍艦隊。以色列軍方估計，它已經摧毀了阿塞德政權70至80%的戰略軍事能力。

以色列總理納坦雅胡表示：「我們無意干涉敘利亞內政，但我們打算採取必要措施來確保我們的安全。我授權空軍轟炸敘利亞軍隊留下的戰略軍備，以免它們落入『聖戰士』手中。」

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