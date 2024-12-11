國軍持續緊盯中共軍事動態 偵獲53架次共機擾台

國防部11日表示，自10日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機53架次，其中23架次逾越台灣海峽中線。 （國防部提供）〔記者黃靖媗／台北報導〕中國解放軍在東海、台海、南海畫設「空域保留區」，並派大批軍艦、海警船在第一島鏈、第二島鏈間活動，國防部今（11）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機53架次，其中23架次逾越台灣海峽中線，進入北部、西南、東部空域。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲53架次中共軍機、11艘次中共軍艦、8艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，25架次共軍主、輔戰機及無人機侵擾北部空域；3架次共軍主戰機及無人機進入北部空域；9架次共軍主戰機及無人機侵擾中部空域，其中4架次逾越台海中線；15架次共軍主、輔戰機及無人機進入西南空域；1架次共軍無人機進入東部空域。

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國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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