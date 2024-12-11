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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

中國無人機貼近我東部外海 日本公布侵擾軌跡

2024/12/11 11:20

日本統合幕僚監部揭露，1架疑似中國無人機從東海飛來，後貼近台灣東部外海南下進入太平洋。（圖擷自日本防衛省統合幕僚監部）日本統合幕僚監部揭露，1架疑似中國無人機從東海飛來，後貼近台灣東部外海南下進入太平洋。（圖擷自日本防衛省統合幕僚監部）

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍在東海、台海、南海畫設「空域保留區」，並派大批軍艦、海警船在第一島鏈、第二島鏈間活動，日本統合幕僚監部揭露，1架疑似中國無人機從東海飛來，後貼近台灣東部外海南下進入太平洋。

日本統合幕僚監部10日公布，當天上午至下午監測到1架疑為中國無人機從東海飛來，通過與那國島和台灣之間的空域進入太平洋後，在先島群島西南方的太平洋上盤旋後向南飛行，航空自衛隊派出西南航空方面隊的戰鬥機，緊急升空因應。

我國國防部今（11日）也表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機53架次，其中23架次逾越台灣海峽中線，進入北部、西南、東部空域；國防部強調，針對共軍活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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