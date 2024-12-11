拜登卸任前再援烏 美提供86億元F-16戰機維持服務

烏克蘭獲得各國援助的F-16戰機，並逐漸發揮戰力。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統拜登將於明年1月20日卸任，但對烏克蘭的援助力道並未減弱。根據美國國防部國防安全合作局（DSCA）10日公告，美國將以軍售方式，提供烏克蘭約2億6640萬美元（約新台幣86億5700萬元）的F-16戰機維持服務案，藉由戰力維護、後勤支援等諸多項目，強化烏克蘭維持空防能量、與俄羅斯一搏的底氣。

根據美國國防部安合局10日公告，美國國務院已就供售烏克蘭總金額2.664億美元的F-16戰機維持服務案，進行「知會國會」程序，這項軍售案涉及聯合任務規劃系統（JMPS）、AN/PYQ-10手持簡易加密資訊傳接器、發動機部件改進計畫，以及武器軟體、備件與維修零組件等相關採購、支援、訓練與出版品等。

美國政府評估，這項軍售可提升烏克蘭應對威脅能力，藉由更強大的防空戰力進行自衛、區域安全任務，烏克蘭可無縫接軌地接收這批裝備與服務，也不會改變該地區的基本軍事平衡。這項軍售案承包商為位於比利時的廠商Sabena，以及2家美國軍工業者洛馬、普惠。



烏克蘭總統澤倫斯基今年8月主持獲得F-16戰機的儀式。（路透社檔案照）雖然這項在美國拜登政府任期倒數一個多月批准的軍售案，並非提供烏克蘭更多儎台與彈藥，但烏克蘭已逐漸接收來自其他國家援助的F-16戰機，並投入對俄羅斯的作戰。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前才宣布，烏軍已獲得第二批由丹麥援助的F-16A/B戰機。雖然烏軍目前已獲得、服役的F-16戰機數量不明，但各國允諾援助烏克蘭的總數逼近100架。

烏克蘭獲得的F-16戰機已逐步發揮戰力，其在上月29日晚間攔截7枚可能瞄準平民目標的俄國巡弋飛彈。這些F-16戰機運用AN/APG-68雷達探測敵方目標後，即可用AIM-120 AMRAAM中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈予以攔截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法