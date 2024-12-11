強化印太第二島鏈防空能量 美首度於關島測試彈道飛彈攔截

美國飛彈防禦署本月10日宣布，其部署於關 島的陸基神盾系統，當日以一枚垂直發射的標三IIA飛彈，成功攔截一枚自空中投放的彈道飛彈模擬靶，首度驗證「關島防禦體系」（GDS）防空能力。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國飛彈防禦署（MDA）昨（10）日宣布，位於關島的陸基神盾系統，首度執行了一次成功的彈道飛彈攔截，期間運用先進的AN/TPY-6雷達，搭配垂直發射系統，以1枚標準三型飛彈成功擊落模擬彈道飛彈的靶標，為建構中的「關島防禦體系」計畫，立下關鍵的階段里程碑。

美國飛彈防禦署官方新聞稿指出，這項名為「飛行實驗任務」（FEM-02）的測試於安德森空軍基地（Anderson AFB）進行，以關島的「陸基神盾」（Aegis Ashore）系統為主體，搭配AN/TPY-6主動相位陣列雷達和垂直發射系統，以一枚標三IIA批次（SM-3 Block IIA）防空飛彈，成功擊落模擬中程彈道飛彈的標靶，順利驗證該雷達及飛彈的反彈道飛彈能力。

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飛彈防禦署表示，此次測試成功驗證其「關島防禦體系」（Guam Defense System, GDS）概念與能力，有望強化反制關島本身及周邊面臨的潛在飛彈威脅，提升區域安全。

本次「飛行實驗任務」測試所使用的垂直發射系統（VLS）。（美軍DVIDS網站）

標準三型IIA批次飛彈發射瞬間，為美、日兩合作研發的系列新型飛彈，目前已獲全速量產（FRP）許可，未來搭載於日本海上自衛隊「神盾系統搭載艦」（ASEV），強化其海基飛彈防禦能量。（美軍DVIDS網站）

事實上，飛彈防禦局早在去（2023）年就透露，關島會在今年測試陸基神盾系統，而搭配的軍備正是此次採用的AN/TPY-6雷達和標三IIA批次型彈；該型飛彈為美、日合作研發的最新型號，擁有更強的推進器、尋標器和硬殺彈頭，據稱射程達2500公里，可有效摧毀來犯的彈道飛彈威脅。然而，該計畫相關進度在過去一年間公開甚少，直到美軍官員視訪當地後才間接曝光。

值得一提的是，美軍近年為遏阻共軍突破太平洋島鏈，除強固關島防空體系外，上月底更在當地首度部署美國海軍維吉尼亞級潛艦「明尼蘇達號」（SSN 783），聯手4艘「洛杉磯級」潛艦強化戰略嚇阻，進一步深化關島在印太第二島鏈的防禦能量。

圖為上（11）月底正式加入關島前進部署的美軍維吉尼亞核動力潛艦「明尼蘇達號」（SSN 783）。（美國海軍第15潛艦中隊官方Facebook）

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