國軍怎麼應對中共軍演？ 夜間射擊、軍車上街、防護操演輪番登場

中共自9日起「隱而不宣」執行軍事行動，近日也有不少名民眾在桃園機場、小港機場、淡水、桃竹及花蓮等地，目擊到戰甲車進駐，路上的軍車也多了；而聯勇基地訓練（如圖）及夜間射擊訓練則不停歇。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕中共自9日起「隱而不宣」地進行軍事行動，國防部率先揭露共軍劃設7處空域保留區、出動龐大艦艇的訊息，並啟動一系列戰備訓練，藉由實際敵情想定練兵。有不少名民眾近日在桃園機場、小港機場、淡水、桃竹及花蓮等地，目擊戰、甲車進駐畫面，同時亦實施數場夜間射擊訓練，不因中共軍演而中斷練兵。

國防部在9日宣布偵獲共軍異常舉措後，立即啟動一系列整備作為，根據國軍官方訊息，十軍團指揮官李榮華中將前往守備地區視導戰備部隊，並就單位執行「立即備戰戰鬥裝載」、「關鍵基礎設施防護」及「重要目標防護」演練提出指導。可見國軍藉由此次敵情狀況，實際演練緊急狀況時應處作為。

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事實上，國軍上述演練已在近年「漢光演習」之中體現，如今則依當前敵情進行實際訓練。李榮華表示，此次執行立即備戰操演，希望官兵熟稔作戰程序及戰場景況，並提醒各級幹部應「帶著敵情練兵」，將天候、地形等條件因素結合敵情威脅，適切調整戰力防護、兵力部署及火力運用；另外，也藉由營外操演時機，使官兵適應作戰條件下的生活環境。

在國防部宣布偵獲共軍動作異常之後，立即啟動一系列整備作為，包括「立即備戰戰鬥裝載」、「關鍵基礎設施防護」及「重要目標防護」演練等。圖為十軍團指揮官李榮華視導戰備部隊。（青年日報提供）

國軍上述作為並不侷限於中部地區，也有許多民眾近日在桃園機場、高鐵站、桃園觀音、空軍新竹基地、高雄小港機場、淡水及花蓮等地，目擊主力戰車、雲豹裝甲車、悍馬車等出沒，路上的軍車也變得更多，這些多是國軍在執行關鍵設施防護、各式整備工作時，迅速派遣少量守備兵力，防止遭敵人藉由空降、機降方式突入我國。

此外，國軍近年也強調「夜間作戰」的重要性，例行訓練並未因當前敵情而停止。陸軍機步269旅聯兵2營、陸軍機步234旅砲兵營，分別在近日參與基地訓練的夜間射擊科目，官兵必須在夜間熟悉地形，並模擬各種突發狀況，考驗官兵的專注力與反應速度，確保在低能見度環境下仍能完成精準打擊，畢竟敵情威脅不受天候、時空而改變。陸軍269旅進行參與聯勇操演，遂行夜間實彈射擊訓練。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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