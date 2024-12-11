以色列突襲得手 外媒稱敘利亞MiG-29機隊全軍覆沒

敘利亞MiG-29戰機。（圖：敘利亞阿拉伯空軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，以色列空軍（IAF）近日對敘利亞空軍基地發動空襲，摧毀了敘利亞阿拉伯空軍（Syrian Arab Air Force）所有現役的MiG-29戰鬥機。

這次空襲主要鎖定位於敘利亞西南部蘇韋達省（Suwayda Governorate）的哈勒哈拉空軍基地（Khalkhalah Air Base）及其他重要軍事設施。根據報導，所有部署在另一處蘇韋達西部空軍基地（Al-Suwayda West Air Base），且具備飛行能力的MiG-29戰機，都在以色列此次攻擊中被摧毀。

哈勒哈拉空軍基地向來以存放先進戰機和軍事裝備而聞名，儘管敘利亞確切損失尚待確認，但初步評估顯示，以色列的軍事行動，已使敘利亞空軍喪失所有可運作的MiG-29戰機。

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以色列一貫聲稱，其在敘利亞的空襲行動目的，是為了阻止先進武器轉移至敵對勢力，並遏制伊朗在該地區軍事存在所帶來的威脅。分析指出，摧毀敘利亞的MiG-29機隊，將進一步削弱該國的防空能力。

以色列和敘利亞政府目前都尚未對此次空襲發表正式評論，然而，軍事分析人士認為，敘利亞MiG-29機隊的全面覆滅，將顯著改變區域空中力量的戰略平衡。

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