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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

白俄羅斯總統盧卡申科宣稱 擁有數十枚核武器

2024/12/11 15:31

白俄羅斯總統盧卡申科週二表示，白俄羅斯擁有數十枚核武器。（路透資料照）白俄羅斯總統盧卡申科週二表示，白俄羅斯擁有數十枚核武器。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與白俄羅斯關係緊密眾所皆知，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）週二表示，白俄羅斯擁有數十枚（dozens）核武器，並將為莫斯科提供的最新極音速飛彈部署做準備。

綜合白俄羅斯國家通訊社等外媒報導盧卡申科與俄羅斯總統上週簽署安全協定後表示，「我把核彈頭運到這裡，不只10枚」，他還說「我警告所有的敵人、對手，一旦他們踏上國家邊界，就會立即被反擊」，他強調，「使用核武器責任重大。至少在廣島和長崎之後，沒有人按下紅色（核武器）按鈕。」

據悉，明斯克與莫斯科當局6日簽署安全協定時，盧卡申科要求普廷在白俄羅斯部署更先進的武器，包括俄軍上月首次用來對付烏克蘭的「榛果樹」（Oreshnik）極音速中程彈道飛彈。

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