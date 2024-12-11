白俄羅斯總統盧卡申科宣稱 擁有數十枚核武器

白俄羅斯總統盧卡申科週二表示，白俄羅斯擁有數十枚核武器。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與白俄羅斯關係緊密眾所皆知，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）週二表示，白俄羅斯擁有數十枚（dozens）核武器，並將為莫斯科提供的最新極音速飛彈部署做準備。

綜合白俄羅斯國家通訊社等外媒報導，盧卡申科與俄羅斯總統上週簽署安全協定後表示，「我把核彈頭運到這裡，不只10枚」，他還說「我警告所有的敵人、對手，一旦他們踏上國家邊界，就會立即被反擊」，他強調，「使用核武器責任重大。至少在廣島和長崎之後，沒有人按下紅色（核武器）按鈕。」

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據悉，明斯克與莫斯科當局6日簽署安全協定時，盧卡申科要求普廷在白俄羅斯部署更先進的武器，包括俄軍上月首次用來對付烏克蘭的「榛果樹」（Oreshnik）極音速中程彈道飛彈。

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