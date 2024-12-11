德國「颱風」戰機首射流星飛彈 光整合就花3年令外界費解

德國「颱風」戰鬥機與流星空對空飛彈。（圖：德國聯邦國防軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕德國空軍近日宣布，其成功在蘇格蘭試射場，完成颱風戰機（Eurofighter Typhoon）發射「流星」（Meteor）空對空飛彈的首次測試。此舉象徵德國空軍將具備以超過200公里的射程，摧毀敵方空中目標的能力。

根據烏克蘭軍聞網站Defence Express、Militarnyi報導，德國空軍這次試射，僅是相關整合計畫的起步，後續仍需進行多項測試。對於航空領域的觀察者而言，這項消息或許令人驚訝，因為「流星」飛彈早在數年前，便已完成與「颱風」戰機的整合，尤其英國的同型戰機，早在2018年就完成相關試射。

據報導，德國整合「流星」飛彈的延宕，與各國「颱風」戰機在批次（Tranche）、階段（Phase）及區塊（Block）等規格上的差異有關。不同批次的戰機，硬體與軟體升級路線截然不同。

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儘管英國戰機在2018年完成試射，德國的「颱風」戰機直到2021年8月才開始安裝第2階段增強（P2Eb）軟體更新，藉此賦予戰機搭載流星飛彈的能力，並升級電戰系統及診斷功能。然而即使如此，德國直到3年後才完成首度試射。

德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的官方聲明並未詳細說明延宕原因，但提到整合過程中遇到多項未指明的技術挑戰。

這項案例充分說明，即使技術看似成熟，實際操作仍可能充滿複雜性。「流星』飛彈自2003年起獲得德國資金支持，並在開發初期即簽訂採購合約，但整合過程的延宕仍令外界難以理解。

「流星」空對空飛彈的性能卓越，採用固態衝壓發動機，射程超過200公里。（圖：德國聯邦國防軍）「流星」飛彈的性能卓越，採用固態衝壓發動機，射程超過200公里，顯著優於美製AIM-120最新D型（射程約180公里）。

該飛彈的研發歷史也頗具代表性，瑞典於2006年率先使用JAS 39獅鷲戰機（Gripen）進行試射，2016年正式服役於瑞典空軍；法國的飆風戰機（Rafale）則於2015年完成首次試射，並於2021年達成作戰狀態。目前，南韓的KF-21戰機也是「流星」飛彈的儎台，未來英國若成功推動整合計畫，F-35戰機也有望搭載。

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