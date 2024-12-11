烏克蘭「魯塔」飛彈試射成功 科技抗俄寫新猷

「魯塔」飛彈可能與今年6月在巴黎舉行的2024年歐洲防務展（Eurosatory 2024）上，烏克蘭展位展示的同名飛彈有關。（取自Ｘ平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基12月10日宣布，該國自主研發的「魯塔」（Ruta）飛彈測試已取得重大進展，這項突破不僅彰顯烏克蘭在戰時科研的驚人能量，更凸顯其軍事科技自主的決心。

「曾經在科幻小說中的烏克蘭飛彈和無人機，如今已成為現實」。澤倫斯基強調，「這完全是烏克蘭的自主生產，不僅可以運用於前線，更能滲透敵後，為烏克蘭人民提供強力保護」。

澤倫斯基讚揚烏克蘭在飛彈和無人機發展方面的進展，並指出輕型飛彈無人機混合系統「帕利亞尼齊亞」（Palianytsia，意即「圓麵包」）已進入量產，而「佩克洛」（Peklo，意為「地獄」）無人機飛彈混合系統也已成功部署於戰場。首批「佩克洛」系統已於12月6日交付烏克蘭軍隊。

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「魯塔」飛彈以低成本、高酬載和高速著稱，適合執行多種任務。它使用助推器發射，必要時可利用降落傘著陸。關於「盧塔」飛彈的進一步細節，澤倫斯基並未多做說明，僅強調這是烏克蘭自行研發和生產的武器，能有效提升烏克蘭的國防實力，並在戰場前線和敵後方都能發揮作用，為烏克蘭及其人民提供保護。

澤倫斯基更預示，烏克蘭國產遠程「海王星」（Neptune）飛彈，將很快成為佔領軍的「可怕現實」。

《基輔獨立報》報導，外界推測，「魯塔」飛彈可能與今年6月在巴黎舉行的2024年歐洲防務展（Eurosatory 2024）上，烏克蘭在展位陳列的同名飛彈有關。該飛彈印有烏克蘭空軍標誌，由歐洲航太公司Destinus開發。這家公司成立於2021年，總部位於瑞士，專精於航太、國防和能源技術。公司領導人米哈伊爾．科科里奇（Mikhail Kokorich）曾是俄羅斯公民，後放棄俄羅斯國籍。

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