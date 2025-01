軍武百科》俄五代戰機SU-57小改款亮相 「扁平向量噴嘴」可增匿蹤性

俄羅斯的Su-57戰機原型機安裝新的尾管向量噴嘴(左側),這款扁平的2D向量噴嘴具有更好的匿蹤性能。(圖片擷取自@krakek1的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕儘管俄國第五代戰機Su-57因烏俄戰爭吃緊,仍在低速量產階段中,但俄國持續導入創新科技試驗,近期一段有趣的影像顯示,俄羅斯Su-57原型機裝上新的尾管向量噴嘴,這款方正、扁平的2D向量噴嘴,與現役同型機的圓形噴嘴截然不同,具有更好的匿蹤性能,這項與美軍現役F-22戰機類似的實驗技術,是否用在推力更大的AL-51F發動機之上,值得觀察。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導,一段來自俄羅斯的影像顯示,Su-57戰機計劃的第2號原型機T-50-2左側發動機艙內,似乎裝有一具新的AL-51F發動機(或稱Izdeliye 30)。值得注意的是,這架飛機的發動機尾端,換裝了新的2D扁平式向量噴嘴,這項設計可望改善發動機尾流匿蹤性,與美軍F-22戰機的F119發動機尾管噴嘴相似。

俄羅斯聯合發動機公司出品的簡報顯示,這款新的噴嘴中,有高達九成的零件採用3D列印技術製造;其噴嘴的上下葉片以液壓驅動,而主體和側壁則是固定式。(圖片擷取自@krakek1的X帳號)

目前難以確認俄軍AL-51F發動機與扁平向量噴嘴的相互關係,不過,新的噴嘴為Su-57戰機後續升級版的研究趨勢之一。儘管從現有影片之中,尚無法推測俄羅斯研究新噴嘴的期程,以及影片的確切拍攝時間,然而,由於這架戰機僅於左側發動機換裝新噴嘴,顯見這項測試很可能還在初始階段。

