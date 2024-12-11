軍武百科》俄五代戰機SU-57小改款亮相 「扁平向量噴嘴」可增匿蹤性

俄羅斯的Su-57戰機原型機安裝新的尾管向量噴嘴（左側），這款扁平的2D向量噴嘴具有更好的匿蹤性能。（圖片擷取自@krakek1的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管俄國第五代戰機Su-57因烏俄戰爭吃緊，仍在低速量產階段中，但俄國持續導入創新科技試驗，近期一段有趣的影像顯示，俄羅斯Su-57原型機裝上新的尾管向量噴嘴，這款方正、扁平的2D向量噴嘴，與現役同型機的圓形噴嘴截然不同，具有更好的匿蹤性能，這項與美軍現役F-22戰機類似的實驗技術，是否用在推力更大的AL-51F發動機之上，值得觀察。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，一段來自俄羅斯的影像顯示，Su-57戰機計劃的第2號原型機T-50-2左側發動機艙內，似乎裝有一具新的AL-51F發動機（或稱Izdeliye 30）。值得注意的是，這架飛機的發動機尾端，換裝了新的2D扁平式向量噴嘴，這項設計可望改善發動機尾流匿蹤性，與美軍F-22戰機的F119發動機尾管噴嘴相似。

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俄羅斯聯合發動機公司出品的簡報顯示，這款新的噴嘴中，有高達九成的零件採用3D列印技術製造；其噴嘴的上下葉片以液壓驅動，而主體和側壁則是固定式。（圖片擷取自@krakek1的X帳號）

目前難以確認俄軍AL-51F發動機與扁平向量噴嘴的相互關係，不過，新的噴嘴為Su-57戰機後續升級版的研究趨勢之一。儘管從現有影片之中，尚無法推測俄羅斯研究新噴嘴的期程，以及影片的確切拍攝時間，然而，由於這架戰機僅於左側發動機換裝新噴嘴，顯見這項測試很可能還在初始階段。

So VKS wants rectangular （2D） nozzles on Su-57s now



Instead of serrated Izd 30 this could be the future.. pic.twitter.com/vt1ToIQpOE — Húrin （@Hurin92） December 10, 2024

根據《The Aviationist》報導引述，俄羅斯聯合發動機公司出品的簡報資料顯示，在這款新的噴嘴之中，高達九成的零件採用3D列印產制；此外，其噴嘴的上、下葉片採用液壓驅動，而主體、側壁則採固定式。

至於外傳AL-51F新發動是俄軍一種全新設計，與更早期的AL-41F-1發動機相比，具備更大的推力、更輕的重量和更低的營運成本等優點，且可在不啟動後燃器的情況下超音速巡航。過去盛傳這款發動機於2020年代初期開始換裝，但直至2023年才正式命名為AL-51F，預計2025年以後才會正式投入使用。

外媒分析，Su-57戰機的新向量噴嘴將降低發動機推力，與現役可3D運作的圓管噴嘴設計截然不同，但對於提升匿蹤性能幫助甚大。

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