俄羅斯空襲強度大增 意圖耗盡烏克蘭空防能量

一枚俄羅斯無人機在烏克蘭赫爾松被擊落後爆炸。這張照片凸顯了烏俄戰爭中持續不斷的空戰，以及烏克蘭保衛領空所做的努力。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯近幾個月對烏克蘭的空中攻勢急劇升級，無人機和飛彈攻擊頻率達歷史新高，烏克蘭空防部隊正面臨空前挑戰。《華爾街日報》分析烏克蘭空軍司令部數據，俄羅斯在9月至11月發射的爆炸性無人機和飛彈超過6000架次，為前3個月的三倍，較2023年秋季同期增加四倍。

報導陳述，俄羅斯採用新戰術，大量使用伊朗設計的「見證者（Sahed）無人機，和難以攔截的彈道飛彈。其中一項關鍵策略是發射大量低成本誘餌無人機，目的是耗盡烏克蘭的防空能量。烏克蘭第164無線電技術旅指揮官亞諾維奇少校（Maj. Anton Yanovych）直言：「（俄軍）重點就是耗盡防空能力。」

烏克蘭雖在因應俄軍攻擊上持續創新，但仍面臨嚴峻挑戰。10月數據顯示，烏國無人機攔截率達93%，但彈道飛彈和極音速飛彈的攔截率僅略高於8%。烏克蘭正積極運用電子戰技術，透過GPS欺騙等方法干擾入侵無人機，迫使其偏離航線。烏克蘭當局對該技術的運作方式幾乎隻字不提，以避免向俄羅斯提供可用於反制的情報。但這是烏克蘭在不使用其有限的西方彈藥情況下，阻止俄羅斯控制其領空的另一種方式。

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俄軍加大對烏克蘭的無人機攻勢。（美聯社）值得注意的是，俄羅斯已在韃靼斯坦共和國的工廠每月生產約1200架無人機。過去3個月發射的遠程空中彈藥中，92%為無人機及其誘餌。這些誘餌不僅消耗烏克蘭防禦資源，有時還能蒐集敵方陣地數據。

烏國空軍發言人尤里伊納特（Yuriy Ihnat）形容，當前態勢為「誰能勝過誰」的競技。雙方在電子戰領域展開持續博弈，俄羅斯甚至開始在飛彈上安裝電子戰設備，試圖癱瘓烏克蘭的防空系統。

儘管西方國家已提供更先進的防空系統，但烏克蘭總統澤倫斯基仍強調，國家需要更多防禦資源。基輔國立航空大學研究員、前烏克蘭防空官員羅曼年科（Valeriy Romanenko）指出，在這場空中對決中，「誰能更快找到解決方案，誰就能贏得勝利」。

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