美軍明年新購68架F-35戰機無望 美國會要求最多只能「48+10」架

美國空軍F-35戰機。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國參、眾二院軍事委員會7日公布明年度國防授權法草案（FY25 NDAA），也使美軍明年採購68架F-35戰機的期望落空。外媒報導，由於F-35戰機「科技更新3」（TR3）軟體升級頻遭遇挑戰，參、眾二院決議，美軍明年只能先採購48架F-35戰機，另有10架需待國防部長報告精進事宜後，才得以放行採購。

根據外國軍聞網站Defense News報導，美國國防部原計畫明年採購68架F-35戰機，分別為42架F-35A、13架F-35B，以及13架F-35C。不過，美國參議院與眾議院對此案見解有所分歧，參議院主張68架採購預算全數放行，但眾議院卻有不同看法。

美國參議院、眾議院的軍事委員會上週公佈明年度國防授權法草案（FY25 NDAA），針對F-35戰機採購部分，國會僅放行國防部採購48架，分別為30架F-35A、9架F-35B與9架F-35C，另外有10架的採購預算形同遭凍結，直到美國國防部長向國會軍事委員會報告，如何解決F-35戰機多領域研究、研發測試、生產維護等問題後，才得以放行。

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致使美軍明年度採購F-35戰機預算卡觀的原因，在於F-35戰機「科技更新3」（TR3）軟體升級不順遂，一度使該型機交付進度延宕一年，戰機雷達問題也曾被詬病，有賴後續更先進的升級案鞏固戰機性能。

美國國防授權法草案經過二個國會軍事委員會審議通過後，尚須經過參議院、眾議院的院會表決，再由美國總統簽字生效。

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