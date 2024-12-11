中共艦艇包圍第一島鏈 引發日方重大關注

日本官房長官林芳正。（美聯社檔案照）〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕中國出動近百艘艦艇在第一島鏈進行軍事活動，引起日方關注，日本政府發言人、官房長官林芳正在今（11）日例行記者會中表示，日本以「重大關注」的態度，努力進行情報的收集和分析，並將與美方合作應對。

中國近日出動60艘以上的軍艦，和大約30艘海警船，在台灣、日本西南群島周邊，以及東海與南海地區，沿著第一島鏈線的內側進行海上軍事活動，規模之大前所未見，我國政府主動發布消息批判中國的擾台挑釁行為，此事也引起日本關注。

林芳正重申，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本安保，對全體國際社會的穩定也至關重要。他還表示，日本將對周邊海域空域的警戒和監視等，採取萬全之策，並與以美國為首的同盟國、同志國（Doshi Koku）密切合作，妥善應對。

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對於中國這次的軍事行動，日本《富士晚報》報導，前陸上自衛隊東部方面總監、軍事專家渡部悅和認為，原因之一是對賴清德總統上月底出訪美國夏威夷、美屬關島，以及南太平洋友邦等反制，另一方面，中國以往也曾則在美國政權過渡期間，進行類似的軍事示威，不過以往都是在相關海域，利用大量的武裝漁船進行示威，這次則是出動軍艦和海警船，級別有所不同，他認為，這不僅是對美國，也是對第一島鏈「核心國家」台灣和日本的一種武力誇示。

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