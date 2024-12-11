講武堂》廖明輝：從苗華停職 看解放軍貪腐問題

前中國共產黨中央軍委委員、中央軍委政治工作部上將主任苗華，日前以涉嫌嚴重違紀遭到停職檢查。（美聯社資料照）

廖明輝（中華經濟研究院輔佐研究員）

（原文刊載於2024年12月10日自由評論網「自由開講」）

中國國防部發言人吳謙在記者會上宣布中央軍委委員、中央軍委政治工作部上將主任苗華，涉嫌嚴重違紀被停職檢查。作為中央軍委政治工作部主任，苗華在解放軍所扮演角色，不僅影響解放軍對黨忠誠與意識形態控制，也反映出解放軍內部複雜的權力鬥爭與長期存在的結構性問題。

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解放軍自成立以來即強調「黨指揮槍」，軍隊是黨的工具。然而，隨著中國經濟實力的增加，軍隊內部的資金流動越來越龐大，為貪腐提供溫床。特別是在武器研發、後勤保障、軍事建設等領域，由於透明度不足和權力過度集中，貪腐行為幾乎難以避免。

近年來，包括火箭軍、裝備發展部等機構頻頻爆出貪腐醜聞，顯示出軍中治理的系統性問題。苗華作為政治工作部負責人，負責軍中人事任命與意識形態維護。他的落馬被認為牽涉大範圍的貪腐網絡，尤其是他所提拔的大量海軍將領以及艦艇戰備程度，製造武器的國營企業和解放軍採購系統之間的勾結情事，更加引人注目。

習近平自二○一二年上任以來，即推行高壓反腐政策，加強整頓軍隊。然而，苗華的落馬證明，即便在高壓之下，解放軍貪腐問題仍未根除。反映出反腐目標與制度性問題的矛盾；習近平希望透過反腐鞏固對軍隊的控制，但解放軍內部的權力運作機制使得貪腐行為難以根除。苗華所在的政治工作部原是維護軍中紀律與政治忠誠的機構，負責人涉貪顯然具有極大的諷刺意味。

圖為中國共產黨中央總書記、國家主席暨中央軍委主席習近平，本月4日於北京視察資訊支援部隊之情形。（歐新社資料照）

其次，高壓政策造成的負面影響；習近平對軍隊的「恐怖統治」雖然有效控制軍隊的政治忠誠，但卻一定程度造成軍官普遍不安和軍隊士氣低迷。這種「不安全感」可能引發「陽奉陰違」和「形式主義」風氣，損害軍隊的整體戰力。

苗華被調查，可能揭開更大範圍的腐敗問題，甚至波及到所提拔下屬。董軍接任國防部長僅一年便傳出貪腐調查傳聞，凸顯腐敗問題深入解放軍高層。同時，習近平舉薦官員的審查機制也未能有效識別出潛在風險。儘管中共軍方對外否認董軍正接受調查，但外界對董軍的未來仍存悲觀態度。

隨著事件發展，國際密切關注的不僅是董軍的命運，更是中共能否在維持權力穩定同時，徹底解決解放軍貪腐的制度性問題。然而，所需要的不僅只是換人或政策調整，而是整個中共的權力運作體制。缺乏適當的民間監督和獨立司法體系，僅依靠共產黨自己監督自己，這樣做會很困難。所以解放軍貪腐肯定會繼續下去，並且影響軍隊的整體戰備程度與實戰能力。

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