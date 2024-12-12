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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

暗夜天降神兵 連兩天「挑燈夜跳」傘訓畫面曝

2024/12/12 06:58

陸軍航特部士官兵已連兩天「夜跳」，都到晚間9點，訓練精實。（記者陳彥廷攝）陸軍航特部士官兵已連兩天「夜跳」，都到晚間9點，訓練精實。（記者陳彥廷攝）

首次上稿 12-11 23:15
更新時間 12-12 06:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中共解放軍9日在華東開設7處「空域保留區」，船艦分布位置更是超過台灣以東。國軍各部隊提高警覺，實戰演訓應對，除了恆春的聯勇操演，潮州跳傘場「挑燈夜跳」，連兩天都到夜間9點才結束，展現精實訓練成果。

潮州跳傘場本週白天不斷聽到C130運輸機在天空往返飛翔的聲音，士官兵跳傘從天而降。

國軍連續多天夜間傘訓，C130連兩天約晚9點才飛離潮州上空，返回屏東空軍基地，不少潮洲居民覺得新鮮，「以前很少跳到這麼晚」，認為與解放軍開「空域保留區」不無關聯。

夜跳比照平日1250英呎跳傘高度，但下方沒了陽光照耀，而且大片黑暗及點點燈火，士官兵在高空強風中身挑小小照明器具一躍而下，從漆黑寂靜的高空降落大地，順利完成演訓。不過，國軍說，這些都是日常訓練。

陸軍航特部士官兵連兩天「夜跳」傘訓。（記者陳彥廷攝）陸軍航特部士官兵連兩天「夜跳」傘訓。（記者陳彥廷攝）

C130運輸機飛過夜空。（記者陳彥廷攝）C130運輸機飛過夜空。（記者陳彥廷攝）

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