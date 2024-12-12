前國防部長李天羽今晨辭世享壽79歲 二代戰機換裝居功厥偉

前國防部長李天羽今（12）日清晨辭世，享壽79歲。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕前國防部長李天羽今晨因病逝世，享壽79歲。李天羽56歲升任空軍上將總司令，隨後曾擔任參謀總長、國防部長等要職，除了在前總統陳水扁任內「有效嚇阻，防衛固守」戰略構想下建軍，並在二代戰機換裝、聯合作戰、全民國防概念等貢獻甚多。李天羽家屬表示，將不設靈堂、公祭，依照李的心願舉辦後事。

李天羽民國35年5月23日生於南京，籍貫為山東臨淄，在政府播遷來台之際隨父親來到台灣，隨後畢業於空軍官校專科班54年班，並擔任空軍官校學指部指揮官、聯隊長、督察長、總部政戰主任、空軍作戰司令（現空作部指揮官）、空軍副總司令等職務。李天羽35歲升上校、41歲升少將，在國軍之中實屬少見。

前國防部長李天羽今（12）日清晨辭世，享壽79歲。（資料照）根據李天羽治喪委員會提供的事略描述，李天羽在民國91年2月1日晉任空軍總司令，僅56歲就晉升上將，在他任內貫徹當時「有效嚇阻，防衛固守」戰略構想，並推行建軍政策，提升軍人素質，前瞻計畫作為，精實兵力結構，以及建構聯合作戰能力、整體後勤與當前風險管理。另外，當時我國剛換裝幻象2000、經國號與F-16等「二代戰機」，空軍也在他的領導下投入新機換裝任務。

隨後，李天羽在民國93年5月20日晉任一級上將參謀總長，持續推動「軍政、軍令一元化」政策，持續執行國軍「精實案」第二階段兵力調整，奠定軍事轉型基礎，並秉持「無戰不聯，無訓不聯」的精神，提升三軍聯合作戰與國軍共通作戰理念。並落實國軍以「情報優勢」創造「決策優勢」的目標，建構可恃戰力，達到全面防衛作戰等各項作為。

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李天羽於民國96年5月21日至97年2月25日間擔任國防部長，建立「全民國防共識共行」、「國防民生合一」政策，厚植國防科技武器研發，提升聯合作戰整體效力與官兵權益照顧作為。

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