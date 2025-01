燒毀你的無人機！ 英陸軍車載雷射武器首創測試擊殺紀錄

英國國防部宣布,皇家陸軍裝有雷射導能武器的「獵狼犬」裝甲車,日前在拉德諾靶場首度以高能雷射光燒毀無人機,首創實射紀錄。(取自英國國防部;記者陳治程合成)

〔記者陳治程/綜合報導〕無人機成為現代戰場「大勢」已非新鮮事,各國亦尋求方法反制,無論是「軟殺」的電磁干擾,還是飛彈「硬殺」,其戰力都正與這款新興武器同步上升;英國國防部近日更宣布,他們在裝甲車上成功以雷射武器「燒毀」無人機,是英國軍方繼今(2024)年中在輪車儎台上第一次試射後,首度完成反制威脅的擊殺測試。

英國國防部11日新聞稿指出,此次「雷射導能武器」(Laser Directed Energy Weapon, LDEW)測試由皇家陸軍第16砲兵團(16th Regiment Royal Artillery)執行,延用前次測試安裝的「獵狼犬」(Wolfhound)裝甲車,在拉德諾靶場(Radnor Range)首度擊毀無人機;英國國防部表示,雷射武器沒有彈藥用罄的問題,比起部分現役武器,可望在日後實戰中帶來更突出的防衛效益。

The @britisharmy's laser directed energy weapon successfully destroyed flying drones for the first time during recent trials.



Uses infra-red light to take down drones

Can hit targets over 1km away

Tracks and engages multiple targets pic.twitter.com/VaYdwaSzuy