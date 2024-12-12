燒毀你的無人機！ 英陸軍車載雷射武器首創測試擊殺紀錄

英國國防部宣布，皇家陸軍裝有雷射導能武器的「獵狼犬」裝甲車，日前在拉德諾靶場首度以高能雷射光燒毀無人機，首創實射紀錄。（取自英國國防部；記者陳治程合成）

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機成為現代戰場「大勢」已非新鮮事，各國亦尋求方法反制，無論是「軟殺」的電磁干擾，還是飛彈「硬殺」，其戰力都正與這款新興武器同步上升；英國國防部近日更宣布，他們在裝甲車上成功以雷射武器「燒毀」無人機，是英國軍方繼今（2024）年中在輪車儎台上第一次試射後，首度完成反制威脅的擊殺測試。

英國國防部11日新聞稿指出，此次「雷射導能武器」（Laser Directed Energy Weapon, LDEW）測試由皇家陸軍第16砲兵團（16th Regiment Royal Artillery）執行，延用前次測試安裝的「獵狼犬」（Wolfhound）裝甲車，在拉德諾靶場（Radnor Range）首度擊毀無人機；英國國防部表示，雷射武器沒有彈藥用罄的問題，比起部分現役武器，可望在日後實戰中帶來更突出的防衛效益。

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The @britisharmy's laser directed energy weapon successfully destroyed flying drones for the first time during recent trials.



Uses infra-red light to take down drones

Can hit targets over 1km away

Tracks and engages multiple targets pic.twitter.com/VaYdwaSzuy — Ministry of Defence（@DefenceHQ） December 11, 2024

上述裝備為英國國防部與美國RTX公司聯合開發，又稱「高能雷射武器系統」（HELWS），英軍今年7月首度宣布與裝甲車完成整合並試射成功；綜合雙方公開規格資訊，該系統目標抵禦北約1級無人機（class 1 drone，泛指150公斤、最大升限1524公尺以下的小型與微型系統），具備1000公尺射程，且可與現有指管系統及雷達相容。

英國陸軍的LDEW系統由美國RTX公司合作研發，不同於皇家海軍的「龍火」（Dragon Fire）系統，LDEW目標抵禦北約1級無人機、射程1000公尺，且要可與現有指管系統及雷達相容。（美國RTX網站）圖為測試當日用來作為空中標靶的無人機。（美國RTX網站）當日測試被燒毀的四軸無人機。（英國國防裝備採購局）

值得一提的是，雷射武器擁有現行武器所沒有的「無限子彈」優勢，意即在電力供應無虞的前提下，該裝備能不斷輸出高能紅外線（infrared light），壓制空中無人機威脅；《國防新聞》（Defense News）報導便指出，英國皇家海軍先前試射的「龍火」（Dragon Fire）雷射武器，單次發射成本僅10英鎊（約新台幣403元），顯見該型武器具備相當不錯的成本效益，後續發展值得期待。

英國皇家海軍研測中的「龍火」雷射武器系統，平均一發只要台幣400元，成本效益高。（美國RTX網站）

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