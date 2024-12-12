北韓將首獲俄Su-27重型戰機及更多Mig-29...美上將示警：不容小覷

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將近日透露，俄國與北韓已達成協議，擬將交付Mig-29戰機及Su-27重型戰鬥機作為回報。圖為早期全綠色塗裝的北韓Mig-29戰機。（圖片擷取自@StefanKnippsch3的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕自從烏俄戰況陸續吃緊以來，北韓開始持續向俄羅斯提供人力、砲彈、火砲、輕型武器等支援，以希望換取俄國的武器技術支援。美國印太司令部司令塞繆爾·帕帕羅（Samuel Paparo）上將近日在會議公開透露，俄國與北韓已達成協議，擬交付Mig-29戰機及Su-27重型戰鬥機作為回報；他分析，儘管這些飛機已是快過時的「第四代戰機」，但仍大幅提升北韓空軍的威脅能力。

據軍聞網站《THE WARZONE》指出，美國印太司令部（USINDOPACOM）司令帕帕羅上將近日對記者公開表示，俄羅斯和北韓已就「戰鬥機轉讓」問題達成協議。俄羅斯很可能在短時間內，向北韓提供蘇愷-27（Su-27）重型戰鬥機及米格-29（Mig-29）輕型戰鬥機，以獎勵該國對俄羅斯日益增長的軍事支持。

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北韓領導人金正恩赴俄羅斯製造廠觀看Su-27重型戰鬥機。（圖片擷取自@JosephHDempsey的Ｘ帳號／來源朝中社）

若這筆交易協議成真，那麼北韓的朝鮮人民空軍（KPAF）將首度獲得Su-27重型戰鬥機，在此之前，北韓最先進的戰機仍為中小型的Mig-29B及Mig-29S。不過，帕帕羅上將並未透露這筆交易可能涉及的實際戰機數量。

披上新迷彩塗裝的北韓Mig-29戰機，罕見射擊空對空飛彈。（圖片擷取自@StefanKnippsch3的Ｘ帳號／來源朝中社）

《華盛頓郵報》10日報導，帕帕羅上將在7日於加州西米谷（Simi Valley）舉行的雷根國防論壇上發表談話指出，雖然協議所涉及的飛機是較舊的第四代型戰機（傳統雷達、不具匿蹤），但它仍然「令人生畏」。他還指出，美軍有信心贏得與中國的太平洋戰爭，但美軍的技術領先優勢正在縮小中。

北韓人民空軍目前雖估計擁有950架左右的戰機，但其中250架以上皆為老舊的Mig-21及中國仿製的殲-7戰鬥機，這些1950、1960年代的設計產物已跟現代戰場脫節，而在北韓空軍中，目前最為先進的米格-29B、Mig-29S及Mig-29UB也是1980年代的產物，僅共約35架而已，其次是約56架的Mig-23可變翼戰機，這些中小型的戰機，其航程及武器籌載量皆不及重型的Su-27；如今，這項協議也同時大幅更新了落後已久的北韓空軍。

北韓人民空軍目前雖估計擁有950架左右的戰機，但其中250架以上皆為老舊的Mig-21（如圖）及中國仿製的殲-7戰鬥機，這些1950、1960年代的設計產物已跟現代戰場脫節。（圖片擷取自@StefanKnippsch3的Ｘ帳號）

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