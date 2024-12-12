軍武圖輯》特戰「特」在哪？ 航特部揭「飛地傘海」4大任務

陸軍特戰部隊以特殊作戰任務而獨立存在，且往往須執行高風險、多領域的支援作戰。分別執行飛行、特種作戰、跳傘及航海4大任務。（資料照/記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕陸軍特戰部隊以特殊作戰任務而獨立存在，不同於一般陸軍部隊，往往須執行高風險、多領域的支援作戰。航特部指揮官張台松中將昨（11）日在例行的年終安全工作研討會中，特別針對轄下「飛地傘海」4大任務進行風險管控；而這四大任務分別為飛行、特種作戰、跳傘及航海。

張台松在主持「113年年終飛地傘海安全工作研討會」中表示，航特部所屬單位，執行飛行、特種作戰、跳傘及航海等訓練都是高風險項目，務必按計畫與作業程序操作，「恪遵程序、嚴守標準」，確維各項任務安全執行，以達到「零事故、零危安」目標。

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陸航UH-60M「黑鷹」直升機協助進行災害防救演習。（資料照）

其中，「飛」代表飛行，陸軍航特部下轄有航空特戰601旅至603旅，負責操作AH-64E「阿帕契」、AH-1W「眼鏡蛇」、CH-47「奇努克」、OH-58D「奧奇瓦」、TH-67教練機等，由專責飛官負責飛行直升機，協助部隊空降、密接火力支援、重型運輸及訓練等，屬於高飛行風險的作戰任務。

航特部「神鷹操演」期間，陸航的OH-58D「奧奇瓦」戰搜直升機射擊AGM-114地獄火飛彈。（資料照）

而「地」則代表特戰最常見的地面特種作戰任務，舉凡空降、突擊、爆破、狙擊，山隘行軍訓練的重裝溯溪、攀岩，論訓練環境的嚴苛程度及作戰技能的危險程度，都遠超於一般步兵部隊，也是特種作戰引以為傲的核心價值。

特戰官兵共同執行年度「特戰任務訓練」。（軍聞社提供）

特戰部隊的陸地作戰，論訓練環境的嚴苛程度及作戰技能的危險程度，都遠超於一般步兵部隊，（資料照／軍聞社提供）

至於「傘」顧名思義就是跳傘任務，舉凡特戰官兵都應接收基本的跳傘訓練，進階才有「海跳傘」、「鐵漢傘」、「高空跳傘」等專精的高難度跳傘任務，而無論是基本傘還是專精跳傘班，搭乘C-130從至少數十層樓的空中一越而下，本身除了膽識外，就具有不小的風險。

高空跳傘專精訓練班是的高難度，也高風險的跳傘任務。（資料照／軍聞社提供）

航特部神龍小組執行高空跳傘落地。（資料照）

最後「海」代表航海，一般特戰部隊雖然要適應有水地的戰鬥，但轄下俗稱「海龍蛙兵」的兩棲偵搜大隊，更要能夠在水中潛行並發起攻擊，而海上操舟也是海龍蛙兵必須要會的團隊技能，因此航海也是部分特戰部隊會接觸到的能力，同時海上的溺斃風險又更大於陸地上。

金門的「海龍蛙兵」乘坐快艇進行水域滲透。（資料照）

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