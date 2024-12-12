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無人機穩定力抗七級落山風 聯勇操演驗證我軍現役裝備
聯勇操演展現我國戰力。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕進行多日的恆春三軍聯訓基地「聯勇操演」今天劃下句點，其中受矚目的「摩羯」旋翼型無人機在演訓中登場，且穩定抵抗超過機體上限的七級風力，受到高評價讚賞。
「魔羯」旋翼無人機號稱可耐6級風，昨天根據中央氣象署資料，多次超過七級以上風力，但現場軍事迷都記錄到無人機穩定在空中執行任務，絲毫不受強風影響，展現我國軍武研發能力。
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空軍火力支援聯勇操演。（記者蔡宗憲攝）
「魔羯」旋翼無人機主要任務為城鎮及灘岸情監偵，導控半徑大於30公里，能針對第一線陣地實施偵查、回傳即時偵蒐影像、判明敵軍動態及主力位置。
國軍這次「聯勇」演訓項目包含戰機凌空、陸攻擊直升機模擬以優勢火力協助地面部隊，海軍火力支援，陸軍出動標槍飛彈、迫砲、戰車砲攻擊，幾乎包含國軍近年第一線實戰兵種，現代戰爭必備的無人機，也加入演訓項目。
聯勇操演十二日落幕。（記者蔡宗憲攝）
摩蝎無人機穩定對抗強風。（記者蔡宗憲攝）