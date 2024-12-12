澤倫斯基拒絕擴大徵兵範圍 美烏關係亮紅燈

美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基一同發表演說。據報導，兩位領導人之間的爭執不斷。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基公開反駁美國建議徵召 18 歲青年入伍，此舉被視為對美國總統拜登的明顯挑戰，雙方關係因此陷入緊張。

根據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，過去三年來，澤倫斯基與拜登在戰爭問題上意見不一，但近日的爭執可能成為雙方關係破裂的關鍵點。美國官員近幾週來多次私下敦促烏克蘭徵召年輕兵源，認為兵力不足已達危險邊緣，特別是在俄羅斯穩步推進烏東地區、明年一月可能迎來川普上任並撤回對烏援助的背景下，烏克蘭處境更加險峻。

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美國國務卿布林肯在布魯塞爾出席北約外長會議時表達美方擔憂，他表示：「即使資金與彈藥充足，前線仍需要足夠人力來應對俄羅斯的侵略。」他進一步接受《路透》採訪時補充：「例如，18 至 25 歲的年輕人目前並未上戰場，但他們的加入是必要的。」目前烏克蘭徵兵年齡為 25 歲以上。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）也呼應美方立場，強調：「我們必須確保烏克蘭兵力充足，可能需要更多人參與前線作戰。」

對此，澤倫斯基不滿地在社群媒體上公開反擊，直接向拜登喊話。他寫道：「我告訴過川普，（ 俄國總統）普廷只怕他，也許還有中國。」他並警告拜登政府，應將重點放在提供飛彈並削弱俄羅斯軍事潛力，而非降低烏克蘭的徵兵年齡。

在澤倫斯基表態後不久，拜登批准一筆 200 億美元（約新台幣 6500 億元）貸款給烏克蘭，預計將以俄羅斯遭凍結資產的收益進行償還。

此次澤倫斯基的公開批評，被外界視為自戰爭爆發以來罕見之舉。此前，他在歐盟高峰會上曾因匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）與普廷會面一事展開激烈交鋒，但盟友私下勸他避免疏遠其他國家。如今，面對烏克蘭生存危機，他再次採取強硬立場。

然而，基輔政府始終拒絕徵召 18 至 24 歲青年，該年齡層男性僅占烏克蘭總人口不到 10%，約 200 萬人；相比之下，25 至 54 歲族群占總人口的 44%，是兵源主力。

今年稍早，澤倫斯基已將徵兵年齡從 27 歲降至 25 歲，試圖招募約 20 萬名士兵以填補軍隊兵力缺口。這項政策自實施以來引發爭議，如今是否會進一步改變，仍有待觀察。

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