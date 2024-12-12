法國新購E-2D預警機正式開造 我同型機軍購案尚待拍板

美國航太大廠諾斯洛普．格魯曼日前宣布，其工廠產現已啟動法國海軍E-2D空中預警機的生產作業，3架新機預計2027年起陸續交付。（諾斯洛普．格魯曼網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman，下稱諾格）日前宣布，法國採購的3架E-2D預警機產線現已開工，未來將汰換現役的E-2C型機，強化法國海軍預警機隊的偵巡任務航程與效能。我國近年也有意採購該型機，惟國防預算受限，全案目前尚未有進一步發展。

諾格官方新聞稿指出，法方採購的這三架E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機預計2027年起陸續交付、取代服役25年以上的E-2C「鷹眼2000」（Hawkeye 2000）型機，大幅強化該國海軍的空中情監偵，更將具備空中受油能力，進一步提升偵蒐任務效能與密度。

請繼續往下閱讀...

圖為法國海軍的E-2C空中預警機，2018年著陸於美軍尼米茲級的「布希號」航艦（CVN 77）甲板上。（美軍DVIDS網站）

法國的3架E-2C預警機於1998年服役，是該國海軍現役唯一航艦「戴高樂號」（R91）配屬的艦載空中預警機。根據美國海軍公開資訊，法軍操作的「鷹眼2000」為該機種最新型號，除更新任務電腦、AN/APS-145雷達顯示器外，更具「協同接戰能力」（Cooperative Engagement Capability, CEC），能與水面艦的神盾作戰（ACS）系統交換情資，構成「戰區飛彈防禦體系」（TAMD）的基石。

至於法軍採購的E-2D預警機，除任務電腦、電戰反制、敵我識別系統全面更新外，該型機更換上搜索範圍更廣的AN/APY-9主動相位陣列雷達，據稱可搜索550公里外的飛行器、350公里遠的巡防艦，對於具備匿蹤性能的低雷達截面積（RCS）目標更具威脅性。

對面共軍機、艦擾台日益猖獗，我國近年也持續向美方洽購該型機的採購事宜，但都因價格過高而沒有下文；國防部早先送交立法院的書面報告曾透露，由於該型機近年售價下修，國軍於2020年核定並納建軍規劃的「新式預警機」採購案，已向美方確認供售意向並詢價，以利後續建案決策參考。

圖為我國空軍參與今（2024）年春節加強戰備的六聯隊E-2K。（本報資料照，記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法