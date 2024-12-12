敘利亞好亂！ 美軍「死神」無人機遭庫德族盟友擊落

美軍造價高昂的MQ-9「死神」無人機在敘利亞誤遭庫德族盟友擊落。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，一架美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機週一（9日）在敘利亞北部遭美國在該國的主要合作夥伴、庫德族為首的武裝集團「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）意外擊落。據多名知情官員透露，SDF部隊誤將該無人機當成土耳其的飛行器，因擔心其構成威脅而將其擊落。

CNN指出，這起意外事件凸顯了敘利亞北部戰況的混亂。近期，土耳其支持的武裝分子與美國支持的SDF部隊在敘利亞北部，過去十年大多由庫德族控制的地區，發生衝突。這架造價約3000萬美元（約新台幣9.7億元）的無人機遭擊落，正值當地局勢緊張之際。

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美國國防部官員隨後證實，這起事件是「友軍誤擊」所造成，合作夥伴部隊在該區域執行任務時，誤判無人機為威脅。該官員在聲明中補充：「美國空軍中央司令部正積極評估導致此事件的行動，並將調整戰術、技術和程序，以保護美國、聯軍和合作夥伴部隊及其相關資產。」CNN已聯繫SDF尋求置評。

美國高層官員一直與土耳其當局保持密切聯繫，呼籲避免衝突。美國也在10日促成SDF與土耳其支持的部隊達成停火協議，SDF同意撤出庫德族控制的曼比季市（Manbij）。

SDF主要由庫德族人民保衛部隊（YPG）的戰士組成，該組織被鄰國土耳其視為恐怖組織。MQ-9無人機由美國空軍遙控操作，具備偵察和發動攻擊的能力。目前尚不清楚該無人機在被擊落時的任務為何，但即使在敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後，美國仍持續在敘利亞執行反「伊斯蘭國」（ISIS）的任務。

約有900名美軍人員作為反（ISIS）聯盟的一部分留在敘利亞，其中包括SDF。國防官員表示，美國打算繼續在敘利亞駐軍，以防止恐怖組織死灰復燃。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日三在日本向記者表示，美國將持續與SDF合作。「我們與他們關係良好，我認為這種關係將會持續下去。」

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