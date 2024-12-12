無人機威脅升級！烏俄士兵以步槍作最後防線

烏克蘭戰場上，小型無人機已成為士兵們揮之不去的夢魘。（圖取自烏克蘭武裝部隊臉書）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄烏戰場上，小型無人機正成為致命的戰場殺手。面對這種日益升高的威脅，雙方士兵被迫展開技術創新，將傳統步槍改造成反制武器。士兵們不斷測試不同彈藥，企圖找出攔截第一人稱視角無人機（FPV Drones）的最佳方案。這種系統化的軍事創新，正是對抗電子戰系統無法完全遏止無人機的關鍵因應策略

《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，專家指出，FPV無人機因技術升級及飛行員技術進步而變得更具威脅性，迫使士兵在無人機飛行最後100公尺內嘗試擊落它們。美國華盛頓海軍分析中心（Center for Naval Analyses）顧問本德特（Sam Bendett）表示，小型武器對無人機的攔截效果取決於運氣與駕駛技術，且常具高度不確定性。

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俄國士兵近期使用自製反無人機彈藥來對付威脅，例如將12號霰彈的彈丸改裝至5.45×39公厘步槍彈中。然而，攔截效果受到彈丸尺寸及無人機結構的影響。彈道專家布拉德利（Paul Bradley）解釋，大型彈丸雖提供更多能量，但密度不足，導致命中率與破壞力降低。

德國軍事新聞網站《Hartpunkt》在11月初報導，烏克蘭特種部隊司令部一份文件建議，於每輛接近前線的軍車後方配備專屬射手，以因應電子戰失效的狀況。此外，俄國軍隊透過追蹤烏克蘭無人機的起飛點，設置伏擊來攔截飛行器。

布拉德利進一步指出，市面上的四軸飛行器如，中國大疆（DJI）製造的無人機，其塑膠外殼與輕量化螺旋槳易受傷害，然而FPV無人機則採用碳纖維框架與較軟的塑膠螺旋槳，耐衝擊性顯著提高。一般霰彈在大部分距離下對FPV無效。

烏克蘭第三突擊旅本月進行了一場針對FPV無人機的實驗射擊，測試不同槍械與彈藥的效果。儘管特製的反無人機彈藥在部分案例中成功擊落目標，但常規子彈對無人機的損害有限。

這些防禦策略吸引了西方軍火公司注意，其中包括瑞典的諾瑪（Norma）公司。該公司研發的「反無人機遠程高效彈」（Anti-Drone Long Effective Range, AD-LER）成功在50公尺內擊落7架無人機中的6架。

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